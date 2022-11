Karl-Philipp Dübel spekuliert nicht nur auf Tore Teaser GL GI/MR: +++ Der 23-jährige Linksverteidiger trifft in der Fußball-Gruppenliga für den FC Burgsolms am laufenden Band. Abseits des Platzes hat er einungewöhnliches Hobby +++

SOLMS-BURGSOLMS - Warum es bei ihm in dieser Saison wie am Schnürchen klappt, das weiß Karl-Philip Dübel selbst nicht. Der Linksverteidiger vom FC Burgsolms knipst in der Fußball-Gruppenliga ein Tor nach dem anderen und ist ein Garant für Siege und Punkte. Beim 2:2 gegen die TSF Heuchelheim bugsierte Dübel den Ball über die Linie, sein Teamkamerad Silas Weber legte den zweiten Treffer nach. In der Partie gegen den MTV Gießen (1:0) war der Rechtsfuß alleiniger Torschütze. Er gibt sich bescheiden, als er gefragt wird, warum es denn ausgerechnet in dieser Runde so überragend bei ihm klappt: "Das weiß ich selbst nicht, das kann ich mir nicht erklären."