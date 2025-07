Schlussstrich: Karl-Christian Bay verlässt auch den Aufsichtsrat. – Foto: sampics

Karl-Christian Bay tritt zurück: „Ich setze mich gegen jede Form von Unwahrheit zur Wehr“ Vor Totopokal-Spiel am Dienstag Verlinkte Inhalte 3. Liga Totopokal TSV 1860 R'mannsdorf

Karl-Christian Bay zieht einen Schlussstrich. Nach seinem Ende als Vize-Präsident hat der langjährige Funktionär auch den Aufsichtsrat von 1860 München verlassen.

München – Beim Fanfest gaben sich die Löwen locker und volksnah – der Sport rückt wieder in den Vordergrund. Schon an diesem Dienstag steht das erste Pflichtspiel an: Totopokal, 1. Runde – beim oberfränkischen Kreisligaverein SC Reichmanndorf (18.30 Uhr). Derweil trat Ex-Vize Bay aus dem Aufsichtsrat zurück, der langjährige Funktionär zieht damit die Konsequenzen aus dem geplatzten Anteile-Deal. Sonnenschein, die neuen Stars von 1860 München zum Anfassen – das Fanfest am Sonntag an der Grünwalder Straße hat den Hype um Kevin Volland & Co. noch mal befeuert. Die Mannschaft gab sich sympathisch-angriffslustig, der geplatzte Investoren-Deal war nur am Rande ein Thema, und Sportchef Christian Werner musste einige verbale Verrenkungen machen, um die Ambitionen des Vereins zu betonen, gleichzeitig dem Team aber nicht noch mehr Druck aufzubürden.

TSV 1860 München startet Mission Totopokal-Sieg beim SC Reichmannsdorf „Das A-Wort werde ich hier nicht in den Mund nehmen“, sagte er, umschrieb aber mit eindeutiger Wortwahl („brutal heiß, maximal ambitioniert“), dass der Verein hohe Ziele hat. Das kleine Nebenziel erwähnte er am Sonntag nicht, hat aber schon bei früheren Anlässen betont: „Wir wollen in dieser Saison den Totopokal gewinnen!“ Um sich über den einfachsten Weg endlich mal wieder für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Erster Gegner auf dem Weg dorthin ist am Dienstag der Dorfverein SC Reichmannsdorf.