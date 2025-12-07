Karisis geht vorzeitig: FC Hörgersdorf tauscht Trainer

Jorgo Karisis wird schon in der Rückrunde nicht mehr Trainer in Hörgersdorf sein. – Foto: FuPa

Der FCH vollzieht den Trainerwechsel vorzeitig zur Rückrunde. Stocklauser soll neuen Schwung bringen. Beide Seiten betonen die faire Trennung.

Nachdem in Grüntegernbach zum Saisonende der Trainer getauscht wird, gibt es auch in Hörgersdorf einen Wechsel auf der Kommandobrücke: Jorgo Karisis wird schon in der Rückrunde nicht mehr Coach sein und von Felix Stocklauser abgelöst. Groll oder Ärger gab es bei und auf dem Weg zur Entscheidung nie, wie Karisis betont: „Hörgersdorf und ich sind zu jeder Zeit absolut offen miteinander umgegangen und waren uns hier auch einig. Jeder wusste, dass ich noch diese Saison mache und dass sich die Verantwortlichen um einen Nachfolger umsehen müssen.“

Dies bestätigten auch Johannes Irl und Markus Berger, die sportlich Verantwortlichen das FCH: „Das war immer vertraulich bei uns dreien. Wir wussten, dass Jorgo sein Amt im Sommer niederlegen wird. Wir haben uns dann bereits auf die Suche nach einem Nachfolger gemacht und das mit Erfolg.“ Auch für Karisis war dann klar: „Nachdem der neue Trainer schon feststeht, haben wir gemeinsam entschieden, dass dieser mich schon jetzt ablösen soll.“ Damit solle auch ein Ruck für die Rückrunde und auch die Zukunft durch die Mannschaft gehen. Für Berger und Irl war es immens wichtig, nach drei Jahren einen neuen Impuls zu setzen: „Dass wir es jetzt schon machen, liegt auch daran, dass wir nicht zufrieden mit den Ergebnissen und dem jüngsten Auftreten der Mannschaft waren. Aber es ist nicht nur der Trainerwechsel ausschlaggebend, die gesetzten Ziele zu erreichen. Wir sehen das gesamte Team in der Pflicht, mit neuem Elan anzupacken.“