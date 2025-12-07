Karisis geht vorzeitig: FC Hörgersdorf tauscht Trainer

Der FCH vollzieht den Trainerwechsel vorzeitig zur Rückrunde. Stocklauser soll neuen Schwung bringen. Beide Seiten betonen die faire Trennung.
Nachdem in Grüntegernbach zum Saisonende der Trainer getauscht wird, gibt es auch in Hörgersdorf einen Wechsel auf der Kommandobrücke: Jorgo Karisis wird schon in der Rückrunde nicht mehr Coach sein und von Felix Stocklauser abgelöst.
Groll oder Ärger gab es bei und auf dem Weg zur Entscheidung nie, wie Karisis betont: „Hörgersdorf und ich sind zu jeder Zeit absolut offen miteinander umgegangen und waren uns hier auch einig. Jeder wusste, dass ich noch diese Saison mache und dass sich die Verantwortlichen um einen Nachfolger umsehen müssen.“
Dies bestätigten auch Johannes Irl und Markus Berger, die sportlich Verantwortlichen das FCH: „Das war immer vertraulich bei uns dreien. Wir wussten, dass Jorgo sein Amt im Sommer niederlegen wird. Wir haben uns dann bereits auf die Suche nach einem Nachfolger gemacht und das mit Erfolg.“ Auch für Karisis war dann klar: „Nachdem der neue Trainer schon feststeht, haben wir gemeinsam entschieden, dass dieser mich schon jetzt ablösen soll.“
Damit solle auch ein Ruck für die Rückrunde und auch die Zukunft durch die Mannschaft gehen. Für Berger und Irl war es immens wichtig, nach drei Jahren einen neuen Impuls zu setzen: „Dass wir es jetzt schon machen, liegt auch daran, dass wir nicht zufrieden mit den Ergebnissen und dem jüngsten Auftreten der Mannschaft waren. Aber es ist nicht nur der Trainerwechsel ausschlaggebend, die gesetzten Ziele zu erreichen. Wir sehen das gesamte Team in der Pflicht, mit neuem Elan anzupacken.“
Wie sehr die gegenseitige Wertschätzung zwischen beiden Seiten ist, merkt man sowohl Karisis, der im FCH einen „sehr gut geführten Verein mit einer Wahnsinns-Dynamik“ sieht, als auch Irl und Berger an: „Wir sind noch jetzt mit Jorgo im Austausch und wünsche ihm für die zukünftigen Aufgaben alles Gute und Erfolg.“
Beide wollen den Blick nun jedoch nach vorne richten und sehen in Stocklauser, der Hörgersdorf 2018/19 schon in die Kreisklasse geführt hat, die perfekte Lösung: „Er kennt den Verein und das Team sehr gut. Wir glauben, dass er genau der Richtige in unserer Situation ist. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.“
Wie es bei ihm weitergeht, kann Karisis noch nicht beantworten: „Aktuell habe ich noch keinen neuen Verein, möchte aber definitiv wieder eine Mannschaft trainieren. Ergibt sich für die Rückrunde eine Gelegenheit, wäre ich nicht pauschal abgeneigt.“