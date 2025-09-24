Karim Youssef neuer Cheftrainer bei Inter Türkspor Kiel

Karim Youssef beim TSV Kronshagen. – Foto: Ismail Yesilyurt

Inter Türkspor Kiel hat einen neuen Cheftrainer gefunden: Karim Youssef tritt die Nachfolge von Thomas Schwantes an, der am Sonntag seinen Rücktritt erklärt hatte. Schwantes war zu Saisonbeginn vom TSV Russee zu den Interisti gewechselt.

Der gut vernetzte Ligamanager Bülent Şeker reagierte schnell und präsentierte Youssef als neuen Mann an der Seitenlinie. „Wir sind sehr glücklich, dass Karim zu Inter kommt. Seine Philosophie passt perfekt zu unserem Verein und unseren sportlichen Zielen in der Flens-Oberliga“, sagte Şeker auf dem Instagram-Kanal des Vereins. Erfahren und erfolgreich

Der B-Lizenz-Inhaber trainierte zuvor die Probsteier SG und den TSV Klausdorf. Die PSG führte der Tunesier in die Verbandsliga und etablierte das Team aus Schönberg in der Klasse. Zur Saison 2023/24 verpflichtete der TSV Kronshagen Youssef. Ein Glücksgriff für den TSVK, denn mit einer auf sehr vielen Positionen veränderten Mannschaften gelang Youssef als Meister der Verbandsliga Ost der sofortige Wiederaufstieg in die Landesliga Schleswig.

Karim Youssef mit dem TSV Kronshagen in der Verbandsliga. – Foto: Ismail Yesilyurt

„Inter Türkspor Kiel ist ein Verein mit großem Potenzial, starker Identität und leidenschaftlichen Fans. Ich bin bereit, gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen, um unsere Ziele zu erreichen“, erklärte Youssef bei seiner Vorstellung. Ihm zur Seite stehen wird weiterhin Co-Trainer Lars Horstinger.