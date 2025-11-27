Karim El Bakkaoui: Dauerbrenner als Coach und Spieler

Wiesbaden. Sechster mit 24 Punkten, das Team des SV Erbenheim steht von der Tabellen-Optik ganz gut in der Fußball-Gruppenliga da. Wobei ein Punkt flöten ging, weil in der Vergangenheit nicht alle Regularien in Sachen Schiedsrichter-Soll erfüllt wurden. Wenn immer alle Spieler verfügbar gewesen wären, da ist sich SVE-Spielertrainer Karim El Bakkaoui sicher, „hätten es fünf, sechs Punkte mehr sein können“.

Vor der Partie beim abstiegsgefährdeten TSV Bleidenstadt (So., 14 Uhr) hofft der 40-jährige Spielertrainer zum Jahresende noch auf einen Kraftakt, sprich auf Punktzufuhr nach dem aus Erbenheimer Sicht ärgerlichen 2:3 bei der SGN Diedenbergen. Schließlich soll im neuen Jahr möglichst schnell die 40-Punkte-Marke erreicht werden. Doch zunächst sind noch Handicaps zu kompensieren. Torjäger Pierre Massfeller (12 Treffer) plagt sich seit geraumer Zeit mit einer Fußverletzung herum, will aber weiter auf die Zähne beißen.

Oguzhan Dagdevir wurde aufgrund seiner Roten Karte beim 1:4 in Unterliederbach mit einer satten Sechs-Spiele-Sperre belegt, die bis in die Zeit nach der Winterpause im März hineinreicht. Die SVE-Verantwortlichen haben Einspruch eingelegt, hoffen auf eine Verkürzung. Zudem fehlte zuletzt krankheitsbedingt mit Kouami Edem Dalmeida über Wochen hinweg ein torgefährlicher Stürmer (8 Tore), auf den Karim El Bakkaoui insbesondere im neuen Jahr wieder baut. Dann wird auch sein jüngerer Bruder Fouad El Bakkaoui nach kuriertem Kreuzbandriss wieder zur Verfügung stehen. Nach Verletzung ist Lee Nguyen bereits zurückgekehrt.

Pitas, Roubioui und Quadah als Defensiv-Stützen

Defensive Stabilität, das ist für den Erbenheimer Coach, der mit seinen 40 Jahren in seiner bereits elften Saison beim SVE staatliche 16 Einsätze als Spieler absolviert hat, ein ganz wichtiger Faktor. In dieser Hinsicht zählten Nicklas Pitas, Houssam Roubiou und Mohamed Quadah (zuletzt beruflich verhindert) zu den Stützen. Von Winter-Abgängen geht Karim El Bakkaoui nach jetzigem Stand nicht aus. Was mögliche Zugänge angeht, wären aus seiner Sicht „junge Leute, die Bock haben“ interessant.

Nur Saridogan ist länger bei einem Verein in Wiesbaden Trainer

Bleibt die Frage nach seiner Zukunft nach rekordverdächtigen elf Jahren am Oberfeld. Übertroffen wird er da nur von Nazir Saridogan, den Verbandsliga-Coach des FV Biebrich 02, der gerade in seiner 13. Spielzeit angekommen ist. Karim El Bakkaoui hält sich bei der Frage, ob er nach der Runde an Abschied denkt oder sich vorstellen kann, noch eine Saison dranzuhängen, aktuell bedeckt und damit alle Optionen offen. „Ich habe mir darüber noch keine Gedanken“, verweist er auf zukunftsweisende Gespräche, die erst noch anstehen. Das Jahr gut zu Ende bringen und im neuen zulegen, darauf ist sein Fokus ausgerichtet.

Was die ausgefallene Partie gegen den FC Dorndorf angeht, wäre er froh, wenn die Neuansetzung für den 7. Dezember auf einen Zeitpunkt vor Beginn der Restrunde verschoben werden könnte. Der erste Spieltag 2026 ist für den 1. März angesetzt. Vier weitere Nachholspiele sind am 7. Dezember vorgesehen. Die ebenfalls ausgefallene Partie Spvgg. Eltville gegen TSV Bleidenstadt ist für Mittwoch, 3. Dezember, um 19.30 Uhr angesetzt.