Auf seine weitere Entwicklung darf man weiter gespannt sein: Karim Ay wechselt in der Winter-Transferperiode von Aufsteiger HT 16 zur TuS Dassendorf.

Karim Ay wechselt von HT 16 zur TuS Dassendorf Verlinkte Inhalte Oberliga Hamburg Dassendorf HT 16 Karim Ay

Die TuS Dassendorf hat sich zur Rückrunde 2025/26 mit einem der auffälligsten Spieler der Oberliga Hamburg verstärkt. Mittelfeldspieler Karim Ay wechselt zum 1. Januar 2026 vom Ligakonkurrenten HT 16 an den Wendelweg. Der 25-Jährige spielte eine herausragende Hinrunde und erzielte in 17 Partien beeindruckende elf Treffer – ein Schlüsselspieler im Team des Aufsteigers. Ausgebildet wurde Ay in den Nachwuchsleistungszentren von Holstein Kiel und Eintracht Norderstedt. Seit seinem Wechsel zu HT 16 entwickelte er sich kontinuierlich weiter und zählt inzwischen zu den gefährlichsten Offensivakteuren der Liga.

Ay begründet seinen Schritt mit dem Wunsch nach der nächsten sportlichen Herausforderung: Er habe in den vergangenen Wochen „sehr gute und vertrauensvolle Gespräche“ mit den Dassendorfer Verantwortlichen geführt. Nun sei der richtige Zeitpunkt für den nächsten Karriereschritt gekommen. Gleichzeitig bedankte er sich ausdrücklich bei HT 16 für die Unterstützung und die Freigabe des Transfers. Liga-Manager Alex Knull zeigt sich überzeugt von der Verpflichtung: Man habe Ays Entwicklung schon seit der Landesliga eng verfolgt. Dort sei er bereits „der herausragende Akteur der Liga“ gewesen, und auch in der Oberliga habe er seine starke Form mit elf Toren und mehreren Vorlagen bestätigt. Mit seiner Geschwindigkeit und Torgefahr könne Ay der Dassendorfer Offensive sofort weiterhelfen.