„Karibik“ wirbelt in Nordhorn: Niklas Stroeve trifft sieben Mal

FuPa Niedersachsen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Mit einer beeindruckenden Vorstellung hat sich Niklas „Karibik“ Stroeve am vergangenen Wochenende zum Spieler der Woche gekrönt. Beim 10:0-Kantersieg seines SC Union Emlichheim gegen VfL Weiße Elf Nordhorn III erzielte der 188 cm große und 78 kg schwere Stürmer sieben Tore – eine Leistung, die in dieser Saison ihresgleichen sucht.

Sportlich war das 10:0 gegen Weiße Elf III Pflicht. Ging der Sieg auch in der Höhe in Ordnung?

Mit dem Sieg in Nordhorn bleibt Emlichheim in der Spitzengruppe der Liga und hat weiterhin die Chance, um den Aufstieg mitzuspielen. Im Interview spricht Stroeve über seine Traumvorstellung, die Bedeutung des Erfolgs für den Verein und seine Zukunftspläne.

Niklas Stroeve: Ja, absolut. Wir haben das Spiel von Anfang an dominiert und kaum etwas zugelassen. Natürlich gewinnt man nicht jedes Mal zweistellig, aber an dem Tag hat einfach vieles gepasst. Auch in der Höhe war der Sieg verdient.

Sieben Tore in einem Spiel – hast du das schon einmal geschafft?

Niklas Stroeve: Nein, das war tatsächlich das erste Mal. Drei Treffer hatte ich schon mal im Herrenbereich, aber sieben sind natürlich etwas Besonderes. Wichtig ist aber, dass die Mannschaft gewonnen hat.

Ihr habt am Wochenende ordentlich etwas für euer Torverhältnis getan. Eure eigentliche Stärke ist aber die Defensive – mit 30 Gegentoren stellt ihr die beste Abwehr der Liga. Siehst du das genauso?

Niklas Stroeve: Definitiv. Wir stehen sehr kompakt, arbeiten gut gegen den Ball und lassen wenig zu. Das gibt uns immer eine gute Basis. Nach vorne haben wir unsere Qualitäten, aber die Defensive war in dieser Saison unser Schlüssel zum Erfolg.

Musstest du dich an den anschließenden Kaltgetränken finanziell beteiligen?

Niklas Stroeve: Nein, noch nicht – aber am Sonntag werde ich eine Kiste spendieren.

Das Rennen um Meisterschaft und Aufstieg ist spannend. Wie schätzt du eure sportliche Lage ein?

Niklas Stroeve: Wir sind in einer sehr guten Position, aber es ist noch nichts entschieden. Es wird bis zum Ende eng bleiben, also müssen wir konzentriert bleiben und weiter unsere Punkte holen.

Wie wichtig wäre der Aufstieg für den Verein?

Niklas Stroeve: Sehr wichtig. Der Verein hat sich in dieser Saison gut entwickelt, und der Aufstieg wäre der nächste logische Schritt. Das würde uns sportlich weiterbringen und den ganzen Verein noch einmal pushen.

Du hast deine gesamte Seniorenkarriere in Emlichheim verbracht. Was macht den Verein aus?

Niklas Stroeve: Es ist einfach mein Verein. Hier kennt jeder jeden, der Zusammenhalt ist stark, und man fühlt sich wohl. Der ganze Verein, von der Jugend bis zu den alten Herren, lebt den Fußball. Das macht es besonders.

Dein Telefon dürfte in den kommenden Monaten sicher das ein oder andere Mal klingeln. Kommt ein Wechsel überhaupt in Betracht? Hängt es am Aufstieg?

Niklas Stroeve: Natürlich bekommt man mal Anfragen, aber im Moment bin ich voll auf Emlichheim fokussiert. Was nach der Saison passiert, wird man sehen.

Am Wochenende kommt der ASC Wielen II zum Spitzenspiel. Worauf wird es ankommen?

Niklas Stroeve: Das wird ein hartes Spiel. Wielen ist stark, also müssen wir wieder kompakt stehen, geduldig bleiben und unsere Chancen konsequent nutzen. Wenn wir unsere Leistung abrufen, bin ich optimistisch, dass wir die drei Punkte holen.

---------------------------

VfL Weiße Elf Nordhorn III – SC Union Emlichheim 0:10

VfL Weiße Elf Nordhorn III: Christopher Herms, Matthis Hemme, Sven Walterbach, Lars Vischer, Tim Schlagowski, Nils Thannheiser, Gregory Niazov, Luca Witte (59. Valentino Marjanovic), Eric Schipper, Sebastian Creemer (67. Mathis Kronemeyer) - Trainer: Ole Scholten

SC Union Emlichheim: Michael Meyerink, Jonas Arends (82. Marcel Biehl), Lukas Klümper (73. Nico Weggebaker), Marco Nykamp, Niklas Klompmaker (73. Tim Joerissen), Fynn Schonhoff, David Kerperin (59. Dmitri Demtschuk), Nick Lichtendonk, Marcel Weggebakker, Alex Karpinski, Niklas Stroeve - Trainer: Edward Sabandar

Tore: 0:1 Niklas Stroeve (8.), 0:2 Niklas Stroeve (22.), 0:3 Niklas Stroeve (35.), 0:4 Niklas Stroeve (37.), 0:5 Niklas Stroeve (51.), 0:6 Niklas Klompmaker (54.), 0:7 Nick Lichtendonk (66.), 0:8 Niklas Stroeve (70.), 0:9 Alex Karpinski (76.), 0:10 Niklas Stroeve (78.)