Karger mit Doppelpack: FC Pipinsried fegt über Hauzenberg hinweg

Viel Dynamik war im Spiel FC Pipinsried gegen Hauzenberg mit den Akteuren Jaroud Kanze, Bastian Schmid, Nenad Petkovic, Sebi Kessler, Max Dombrowka und Tobias Schröck (von vorne nach hinten). – Foto: bruno haelke

Es läuft derzeit auf dem Rasen rund beim FCP. Die Mannschaft scheint sich gefunden zu haben. Mit ihrer sattelfesten Defensive und Stürmern, die ins Schwarze treffen, scheinen die Ilmtaler momentan unaufhaltsam. Sie machen die Räume geschickt dicht und haben viel Ballbesitz, und durch ihre Variabilität kommt das Team von Roman Langer immer wieder in die Räume, in denen sie Torgefahr kreieren.

Drei Siege in Folge, 12:1 Tore – die Bayernliga-Fußballer des FC Pipinsried lassen es derzeit ganz schön krachen. Nach den beiden Siegen gegen Schalding (3:0) und Kottern (4:1) besiegten die Pipinsrieder den FC Sturm Hauzenberg in der heimischen Küchenstadel-Arena verdient mit 5:0. Selbst die Gelb-Rote Karte für den Pipinsrieder Sebastian Keßler brachte die Ilmtaler nicht in Bedrängnis.

Und mittlerweile treffen die Stürmer beinahe nach Belieben. Egal, wer auf dem Platz steht – die Offensivkräfte der Pipinsrieder machen ihr Ding. Am Dienstagabend meldete sich dann auch Nico Karger zurück im Kreise der Torschützen. Nach vielen Verletzungen und Zwangspausen traf der Ex-Löwe nach seiner Einwechslung gleich doppelt. Er setzte so das Signal: Seht her – ich bin auch noch da. Den ersten Treffer erzielte er gewohnt sicher per Elfmeter (64.). Kurios: Es war seine erste Ballberührung nach seiner Einwechslung in der 63. Minute. Das zweite Tor schoss er mit einem sehenswerten und technisch perfekten Heber zum 5:0 (79.).

Das Match verlief wie erwartet. Der von Abstieg bedrohte Gast stand tief, der Gastgeber hatte deutlich mehr Ballbesitz. Der FC Sturm machte seinem Namen keine Ehre, zwei gute Chancen über das Spiel verteilt sind einfach zu wenig. Philipp Michl in der Anfangsphase und Luca Canales Uhrmann mit einem Pfostentreffer nach gut einer Stunde – das war’s für die Niederbayern.

Pipinsried hingegen hatte neben den fünf Treffern weitere gute Möglichkeiten, die zumeist vom guten Gästekeeper Stefan Schulz zunichtegemacht wurden. Den Torreigen eröffnete einmal mehr der eminent fleißige Florian Gebert in der 29. Minute, der mit einem Schuss ins lange Eck Keeper Schulz keine Chance ließ. FCP-Stürmer Nenad Petkovic stand in der 42. Minute goldrichtig: Er bugsierte einen abgeblockten Schuss von Sebastian Keßler in die Maschen. Nach dem Elfer von Nico Karger traf dann – nach Vorlage von Karger – Jaroud Kanze ins Schwarze. Den Schlusspunkt setzte dann erneut Karger.

In den zurückliegenden Spielen hat die Mannschaft endlich gezeigt, wozu sie fähig ist. „Wir haben positive Eindrücke, es war ein gutes Spiel, wir haben fünf Tore gemacht und hatten unzählige Chancen. Grundsätzlich sind wir zufrieden, wie es gelaufen ist. Wir wollen den Aufschwung, den wir gerade haben, in die nächsten Spiele mitnehmen. Jetzt haben wir noch fünf Spiele, die wollen wir natürlich alle gewinnen – und dann wird man sehen, was noch geht“, so der Pipinsrieder Co-Kapitän Alexander Lungwitz nach der Partie.

Am kommenden Samstag muss der FCP zum Tabellenletzten Türkgücü München reisen. Alles andere als ein Sieg wäre eine herbe Enttäuschung.