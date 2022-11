Nico Karger (2.v.l.), von seinen Kollegen bejubelt, entschied die Partie des FC Deisenhofen fast im Alleingang. – Foto: Charly Becherer

Karger-Fünferpack & Schwaben-Hammer: Der Bayernliga-Super-Samstag 18. Spieltag in der Bayernliga Süd - Sa.: Kottern siegt im Allgäu-Derby +++ Junglöwen mit Achtungserfolg in Kirchanschöring +++ Schalding marschiert weiter an der Spitze

Kantersiege, Big Points und absolute Achtungserfolge: Der 18. Spieltag in der Bayernliga Süd hatte fast alles zu bieten. Während der FC Deisenhofen beim 7:1-Heimsieg über den TSV 1865 Dachau ein absolutes Ausrufezeichen an die Konkurrenz sendete, machte der TSV Schwaben Augsburg beim 4:2-Erfolg zu Gast beim FC Ingolstadt 04 II auf sich aufmerksam und zeigte "mit seine beste Saisonleistung". Auch der FC Memmingen musste sich im Allgäu-Derby geschlagen geben, weswegen bis auf den TSV Landsberg (3:0 in Hallbergmoos) die Verfolgergruppe kein gutes Wochenende erwischte. Einzig der SV Schalding-Heining (4:0 in Garching) ist in der Pole-Position weiter in Fahrt und damit mitunter der Gewinner des Spieltags...

Thomas Werth (Sportlicher Leiter FC Deisenhofen): "Natürlich haben uns der Elfmeter und die rote Karte für Dachau nach 10 Minuten in die Karten gespielt. Auch das 2:0 konnten wir direkt nachlegen und dann wurde es eine sehr deutliche Geschichte. Am Ende waren wir vielleicht sogar noch fahrlässig, denn wir hätten das Ergebnis noch weiter in die Höhe schrauben können. Mit Nico Karger hatten wir heute dann zusätzlich einen, der im Moment einfach einen Lauf hat, beide Elfmeter versenkt und uns mit seinen fünf Treffern einfach auf die Siegerstraße gebracht hat."

René Schröder (Co-Spielertrainer FC Gundelfingen): "Am Ende des Tages ein verdienter 2:0-Heimsieg. Defensiv standen wir über weite Strecken gut. Mit Ball war es sicherlich nicht unser bestes Spiel, dennoch haben wir im Vergleich zum Hinspiel unsere Chancen konsequenter genutzt."

Frank Schmöller (Trainer TSV 1860 München II): "Am Ende wurde es natürlich noch einmal knapp, aber das lag auch daran, dass der Schiedsrichter plötzlich angefangen hat das Spiel zu beeinflussen. Allein die Nachspielzeit und einige sehr deutliche, eigentlich unstrittige Entscheidungen gegen uns belegen das deutlich. So ein Verhalten ist in meinen Augen nicht zu akzeptieren, da müssen wir das Ganze schon einmal hinterfragen. Ein Schiedsrichter hat auf dem Platz keinen Freifahrtschein, vor allem nicht im Umgang mit meinen Spielern. Genau deswegen war es auch ein etwas glücklicher Sieg, dennoch nehmen wir die drei Punkte in Kirchanschöring, wo es bekanntlich sehr unangenehm zu spielen ist, sehr gerne mit uns sind sehr glücklich über den Sieg!"

Karl Schreitmüller (Trainer TSV Nördlingen): "Es war ein ausgeglichenes, kämpferisches Spiel mit den größeren Chancen für uns. Durch einen schönen Spielzug gleich nach der Pause kam Schröter von links in den Strafraum und versenkte zum 0:1. Leider ist nach einer Unstimmigkeit in der Abwehr fast im Anschluss der Ausgleich gefallen. Danach haben wir uns wieder gefangen und es ging hin und her, die beste Gelegenheit hatte wieder Schröter in guter Position alleine vor dem Torwart. Insgesamt können wir heute mit dem Punkt gut leben und ich bin mit der Mannschaftsleistung sehr zufrieden."

Frank Wiblishauser (Trainer TSV Kottern): "Wir waren heute ab der ersten Minute griffiger und haben versucht mit voller Leidenschaft dagegenzuhalten. Auch aufgrund der Anzahl der Chancen geht dieser Sieg vollkommen in Ordnung und ist in meinen Augen auch verdient. Natürlich mussten wir auch die ein oder andere gefährliche Situation überstehen, aber das ist ganz normal."