Karger fehlt: Pipinsried will Serie gegen Deisenhofen fortsetzen

Die Serie von fünf ungeschlagenen Spielen will der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried an diesem Samstag beim Spiel in Deisenhofen fortsetzen. Allerdings muss der FCP dabei auf einige Leistungsträger verzichten. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr.

Nach vier Spielen ohne Niederlage gewann der FCP am vergangenen Wochenende sein Spiel gegen Türkgücü München am Grünen Tisch. Die Münchner hatten ihre BLSV-Beiträge nicht beglichen, demzufolge wurden die Türken gesperrt, das Spiel wurde zugunsten der Pipinsrieder gewertet (wir berichteten). Allerdings entgingen dem Verein aus dem Dachauer Hinterland damit sämtliche Einnahmen, die ein Heimspiel mit sich trägt.

Mittlerweile hat Türkgücü den BLSV-Betrag beglichen – und darf wieder spielen. Nicht wenige sprechen von einer erneuten Wettbewerbsverzerrung von Türkgücü München.

Nico Karger fehlt unter anderem aus

Mit der Aktion der Münchner hatten die Pipinsrieder ein freies Wochenende, sie gehen so also ausgeruht in das Match in Deisenhofen. Allerdings werden mit Tobias Schröck, Jonas Lindner und Nico Karger gleich drei zentrale Spieler fehlen. Bei Lindner wurde ein Außenmeniskusriss festgestellt (wir haben berichtet), Schröck und Karger fehlen krankheitsbedingt.

Demnach muss FCP-Cheftrainer Sepp Steinberger seine zuletzt so sichere Zentrale um Schröck und Lindner neu formieren. Dabei hat er zwei Möglichkeiten: Entweder er ergänzt punktuell, oder er baut sein Team um. Nur gut, dass der zuletzt erkrankte Felix Popp wieder an Bord ist. Auch Florian Gebert und Benedikt Lobenhofer sind wieder ins Training eingestiegen. Ob ein Einsatz von Anfang an in Frage kommt, wird man sehen, denn beide plagten sich zuletzt mit muskulären Problemen herum.

Deisenhofen fehlen wichtige Akteure

Der FC Deisenhofen musste am vergangenen Wochenende in Schalding eine 0:2-Niederlage einstecken. Dabei sah FCD-Akteur Jan Krettek den roten Karton, er wird gegen Pipinsried nicht spielen. „Mit den Ausfällen von Björn Jost, Stephan Kopp und Jakob Lippmann haben wir ganz schön zu kämpfen, da ist uns eine Achse im Mittelfeld verletzungsbedingt weggebrochen“, so FCD-Coach Andreas Pummer.

Doch der frühere Pipinsrieder Trainer hat mit Yasin Yilmaz und Florian Schmid Spieler in seinem Kader, die in Haching bereits Erfahrungen in der 3. Liga gesammelt haben. Freistöße nahe dem eigenen Strafraum sollten die Pipinsrieder vermeiden, denn mit Yilmaz haben die Deisenhofener einen der besten Freistoßschützen in ihren Reihen.