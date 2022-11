Fabian Karg macht sich ganz lang und ist im bedrohten Eck. Mit dem gehaltenen Elfmeter rettete der Torhüter der FCG-U 23 den Sieg. – Foto: Walter Brugger

Karg sichert Gundelfinger U23 drei Punkte Gehaltener Elfmeter sorgt bei Jettingen für Ernüchterung +++ Nullnummer zwischen Horgau und Wertingen +++ Meitingen Sorgen werden nach Heimpleite größer +++ Günzburg und Aindling setzen sich ab

Fabian Karg war der Matchwinner in der Partie zwischen dem FC Gundelfingen II und dem VfR Jettingen. Seine Parade gegen den Elfmeter von Daniel Heidenberger sicherte den 1:0-Heimsieg der Bezirksliga Nord. Im Verfolgerduell zwischen dem FC Horgau und TSV Wertingen behielten beide Torhüter eine weiße Weste in einem laufintensiven Verfolgerduell. Dadurch konnten sich die beiden Spitzenteams absetzen. Der FC Günzburg besiegte Stätzling auswärts mit 1:0 und Aindling sorgte mit einer effizienten Chancenverwertung und guter Defensive für einen 2:0-Sieg über Neuburg. Düsterer sieht es beim TSV Meitingen aus. Nach der Niederlage gegen den wiedererstarkten FC Affing ist der TSV endgültig im Abstiegskampf angekommen.

Im letzten Heimspiel des Jahres fuhr U23 des FC Gundelfingen gegen den VfR Jettingen einen 1:0-Heimsieg ein. Von Beginn an gestaltete sich die Partie lebhaft: Viele Zweikämpfe und Aktionen fanden im Mittelfeld statt, zwingende Möglichkeiten ergaben sich auf beiden Seiten aber kaum.

Die erste nennenswerte Aktion hatte Mit-Aufsteiger Jettingen: Nach einem Diagonalball tauchte Vincent Bucher frei vor FCG-Keeper Fabian Karg auf, doch sein Schuss verfehlte das Ziel. Auf der Gegenseite fiel das Tor des Tages. Nach Foul an Lukas Schön trat Maximilian Leicht den Freistoß. Bernhard Rembold bekam den Ball – 1:0. Die Partie wurde nun zunehmend intensiver und hektischer. Mitte der ersten Halbzeit wehrte FCGler Fabian Karg einen von Jettingens Daniel Heidenberger getretenen Ball gekonnt ab.

Nach dem Wechsel verzeichnete der FCG die erste gefährliche Aktion durch den eingewechselten Johannes Hauf. Die Gäste drängten auf den Ausgleich. Eine umstrittene SR-Entscheidung brachte Jettingen einen Elfmeter ein, den FCG-Schlussmann Fabian Karg aber parierte. Mitte der zweiten Halbzeit waren die Hausherren zwischenzeitlich nach einem Foul von Jonas Veh in der Unterzahl, doch die leidenschaftliche Verteidigung der FCGler ließ den Vorteil für Jettingen verstreichen. Knapp vor dem Schlusspfiff verpasste Raphael Neher die Chance zum 2:0.

Schiedsrichter: Lena Holland (Augsburg) - Zuschauer: 150

Tor: 1:0 Bernhard Rembold (11.)

Bes. Vorkommnis: Daniel Heidenberger (VfR Jettingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Fabian Karg (63.).

Unter Flutlicht setzte sich der TSV Aindling verdient mit 2:0 gegen den VfR Neuburg durch. VfR-Coach Alexander Egen fasste die neunzig Minuten dann unmittelbar nach dem Schlusspfiff zusammen: „Unter dem Strich ein verdienter Erfolg, da wir einfach zu wenig zwingende Chancen uns erspielt haben.“ Seine Mannschaft lieferte in diesem flotten Spiel optisch eine starke Partie ab, „aber wir lernen leider nicht aus unseren Fehlern und haben uns dann vor dem Wechsel klassisch aus kontern lassen.“ Dem wollte Aindlings Coach Christian Adrianowytsch nicht widersprechen. Man habe sich zwar schwer getan. „Das muss man den Neuburgern anerkennen, die sehr kompakt gestanden sind.“ Seine Elf habe aber die Räume ebenfalls eng gemacht und dann zum richtigen Zeitpunkt die Chance erzwungen. Das 1:0 war die vorentscheidende Situation. Aus einem ruhenden Ball am Aindlinger Strafraum ging sich der VfR einen Konter, Antonio Mlakic nahm das Zuspiel von Danner im vollem Lauf mit. Als sich ihm Torhüter Dominik Jozinovic entgegen stellte, bediente er locker den mit eilenden David Burghart mit einem Pass. Dieser schob aus sieben Meter ins leere Tor ein. Der agile Antonio Mlakic war der gefeierte Spieler bei den Aindlingern. Denn neben der Vorlage steuerte er auch einen Treffer bei. Sein unthaltbarer Schuss bedeutete das 2:0. Schiedsrichter: Tim Bruckner (Waltenhofen) - Zuschauer: 122

Tore: 1:0 David Burghart (36.), 2:0 Antonio Mlakic (81.)

Für die Nördlinger U23 (in den weiß-blauen Trikots) gab es auch in Rain nichts zu holen. – Foto: Gerd Jung

Mit einem verdienten Sieg gegen die Reserve des TSV Nördlingen hat die U23 des TSV Rain ihre seit sieben Spielen anhaltende Sieglosserie gestoppt. Sofort nach Anpfiff des gut leitenden Schiedsrichters Moritz Simnacher auf dem Kunstrasenplatz übernahmen die Hausherren das Kommando, doch der Führungstreffer ließ trotz guter Gelegenheiten auf sich warten. Just nachdem die Nördlinger nach einer Ecke durch Sainey Badjie ihren ersten Torabschluss hatten, gelang im Gegenzug das überfällige 1:0 durch Fabian Ott.

Die Rainer machten in der zweiten Halbzeit dort weiter, wo sie vorher aufgehört hatten. Mit großem Einsatz und viel Ballbesitz dominierten sie weiterhin das Spiel, betrieben aber auch weiterhin Chancenwucher. Bis zur 72. Minute. Spielertrainer Niko Schröttle zeigte, wie es ging und versenkte die Kugel aus sieben Metern unhaltbar zum 2:0 im Nördlinger Tor. Die Messe war damit gelesen.

„Ein hochverdienter Sieg für unsere Mannschaft. Ein Kompliment auch an unseren Gegner, er hat es uns wirklich nicht leicht gemacht. Aber gerade im zweiten Abschnitt zeigten wir eine gute Leistung und haben auch hinten nichts zugelassen, genauso haben wir es uns auch vorgestellt“, freute sich Rains Coach Niko Schröttle nach dem Sieg.

Schiedsrichter: Moritz Simnacher (Dürrlauingen) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Fabian Ott (35.), 2:0 Niko Schröttle (72.)

Der VfL Ecknach verhinderte in einer wilden Schlussphase gegen den SV Wörnitzstein-Berg die sechste Niederlage in Folge. „Wir kamen eigentlich gut rein, bekamen dann aber mit dem ersten Angriff des Gegners ein vermeidbares Tor“, haderte Ecknachs verletzter Spielertrainer Angelo Jakob mit dem frühen Rückstand.

Die Wörnitzsteiner waren zum ersten Mal in der Hälfte des Gegners, da traf Dominik Marks zum 0:1. Fortan war es ein Spiel, wie so viele aus VfL-Sicht in den letzten Wochen. Die Mannschaft fand nach vorne so gut wie keine Lösungen. Marks, allein vor Torhüter Hannes Helfer, umkurvte den Schlussmann und schob zur 2:0 Pausenführung ein.

In der Halbzeit wechselte der VfL. Für Mario Schmidt (angeschlagen) und Florian Egen kamen Thomas Egen und Lukas Wagner. Ecknach wurde drückender, Wörnitzstein blieb mit Kontern gefährlich. Zakari chippte den Ball auf den eingewechselten Fabian Ostermaier und der vollstreckte zum Anschlusstreffer. Zwei Zeigerumdrehungen später flankte Tim Sponer auf Lukas Wiedholz und der Ex-Aindlinger köpfte zum Ausgleich ein. Und in der Schlussminute hatte Ecknachs Ostermaier sogar noch die Chance auf den Lucky Punch, setzte den Ball aber aus aussichtsreicher Position mit dem schwächeren linken Fuß drüber. Schiedsrichter: Felix Wagner (Glött) - Zuschauer: 105

Tore: 0:1 Dominik Marks (3.), 0:2 Dominik Marks (38.), 1:2 Fabian Ostermaier (82.), 2:2 Lukas Wiedholz (84.)

Cyrill Siedlaczek (rot) war einer der Aktivposten für den siegreichen FC Affing. – Foto: Karin Tautz

Der TSV Meitingen kann den Bock nicht umstoßen. Auch im als Kellerduell apostrophierten Spiel gegen den FC Affing hatten die Buja/Brückner-Schützlinge mit 0:3 das Nachsehen und können nun seit vier Spieltagen in Folge keinen Punkt für sich verbuchen.

In einem eher zähen Spiel hatten die Schwarz-Weißen optisch gesehen den größeren Spielanteil. Daraus hätte sich durchaus auch die Möglichkeit ergeben, in Führung zu gehen. Daniel Deppner (32.) und Michael Meir (36.) konnten die sich ergebenen Chancen nicht verwerten. Der FC Affing hatte bis zum Pausenpfiff überhaupt keine echte Torchance.

Umso überraschender war es, als eine Flanke über die Haarspitzen von Raphael Mahler strich und Daniel Framberger den Ball ungedeckt ins Tor zum 0:1 spitzelte. Die Lechtaler versuchten nun mit mehr Offensive auf den Ausgleich zu drücken. Bei jedem Angriff fehlte entweder eine Zehenspitze oder das nötige Glück.

Bezeichnend hierfür ist dann ein verlorener Zweikampf bei einem Meitinger Angriff, den der FC Affing zum Konter nutzte und Simon Kewitz als letzter Mann im Strafraum einen Elfmeter verursachte. Die Rote Karte vom Schiedsrichter Florian Ambrosch war hier eher eine Fehlentscheidung. Nino Kindermann war’s egal, er verwandelte sicher zum 0:2. Ein Konter brachte durch Daniel Framberger noch das 0.3. (vra)

Schiedsrichter: Florian Ambrosch (Augsburg) - Zuschauer: 160

Tore: 0:1 Daniel Framberger (57.), 0:2 Nino Kindermann (70./Foulelfmeter), 0:3 Daniel Framberger (86.)

Rote Karte: Simon Kewitz (69./TSV Meitingen)

Wenn Horgaus Schlussmann Felix Häberl der mit Abstand beste Spieler seiner Mannschaft war, so sagt das sehr viel über den Spielverlauf beim 0:0 gegen den TSV Wertingen aus. Die Wertingen zeigten eine sehr engagierte Leistung und konnten über weite Strecken der Partie ihren Stempel aufdrücken. Christoph Prestel hatte die erste Großchance, als er nach einer Flanke den Ball nur ganz knapp mit dem Kopf neben den Pfosten setzte. Prestel war es auch, der einen Fernschuss nur knapp verzog (13.), beziehungsweise dessen Freistoß Felix Häberl gerade noch am Tor vorbei lenken konnte (28.). Eine der wenigen Torannäherungen der Horgauer hatte Valentin Blochum mit dem direkten Freistoß (14.).

Auch im zweiten Durchgang setzte der TSV sein laufintensives Spiel fort und war gefühlt immer einen Schritt schneller am Ball als die Horgauer. Trotzdem hätte Stephan Donderer einen der wenigen Abstimmungsfehler in der Wertinger Abwehr fast zur Führung nutzen können (51.). Danach hatte der TSV wieder die klareren Torchancen. So war es ein Konter (53.), den Felix Häberl entschärfte. Nur eine Zeigerumdrehung später knallte Christoph Müller den Ball an die Querlatte, dann war es wieder mehrmals Christoph Prestel, dessen Standardsituationen entweder knapp am Tor vorbei gingen, oder von Häberl entschärft werden konnten. Die größte Chance zum Sieg hatten die Wertinger nach einer Unsicherheit der Horgauer Verteidigung, aber wieder war Felix Häberl, diesmal mit dem Fuß, zu Stelle (75.). Die einzigen Torannäherungen der Heimelf hatte Arthur Mayer mit einem Kopfball (82.), beziehungseise Valentin Blochum mit einem Freistoß (89.), die aber jeweils das Ziel klar verfehlten.

Schiedsrichter: Simon Konrad (Adelzhausen) - Zuschauer: 130