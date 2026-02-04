Kareths erster Sommer-Zugang: Merl kommt von Pielenhofen

Abteilungsleiter Anton Brunnbauer (links) und Sportlicher Leiter Stephan Zizlsperger (rechts) begrüßen Neuzugang Alexander Merl auf Kareths Höhen. – Foto: TSV Kareth-Lappersdorf

Beim TSV Kareth-Lappersdorf laufen die Kaderplanungen für die kommende Saison längst auf Hochtouren. Am Mittwochvormittag stellt der Landesliga-Absteiger und derzeit Drittplatzierte der Bezirksliga Süd den ersten fixen Sommer-Neuzugang vor. Vom Liga-Kontrahenten FC Pielenhofen-Adlersberg wechselt Alexander Merl auf Kareths Höhen. Der 26-Jährige ist für den Offensivbereich vorgesehen, steht in der aktuellen Bezirksliga-Runde bei acht Saisontoren.

„Wir sind sehr froh, dass der Transfer von Alex Merl zu uns zur neuen Saison geklappt hat. Trotz seines noch recht jungen Alters weist er doch schon ziemlich viel Erfahrung auf. Zudem hat er eine kurze Karether Vergangenheit. In den Gesprächen hat sich sehr früh abgezeichnet, dass es einfach passt. Wir sind der festen Überzeugung, dass er uns spielerisch sowie menschlich weiterbringen wird und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit“, gibt Matthias Heigl aus der sportlichen Leitung des TSV zu Protokoll.



Für Alexander Merl ist es der erste Vereinswechsel im Erwachsenenbereich. Bisher spielte der großgewachsene Offensivmann ausschließlich für den FC Pielenhofen-Adlersberg in der Kreis- und Bezirksliga. Mittlerweile stehen 64 Bezirksliga-Einsätze (16 Tore) in seiner Vita. In der laufenden Spielzeit knipste er bislang acht Mal. Ausgebildet wurde Merl auch eine Zeit lang vom TSV Kareth-Lappersdorf. Im U19- und U17-Bereich war er dann für die JFG Naab-Regen 06 am Ball.



