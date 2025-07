Kareth zweistellig – Upo verliert 13:14 – Cham und Weiden siegen knapp

Wenige Tage nach dem Achtungserfolg gegen Viertligist Hankofen zog der ASV Burglengenfeld diesmal den Kürzen gegen einen höherklassigen Gegner. Aber erneut zogen sich Epifani, Graf und Co. achtbar aus der Affäre. Gegen den Bayernligisten ASV Cham setzte es eine knapp 1:2-Niederlage. In der zweiten Halbzeit steigerte sich der Landesligist deutlich gegenüber der ersten: „Wir waren in der ersten Halbzeit nicht im Spiel. In der zweiten Hälfte haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt, waren extrem präsent und gewannen die Zweikämpfe“, berichtete ASV-Trainer Erkan Kara. Für die Gäste traf einmal mehr Yannick Frey, der sich schon jetzt als echte Verstärkung im Offensivbereich entpuppt. Sieben Mal traf der aus Bayreuth gekommene Neue in drei Partien.



Zu einem weiteren Duell Bayernliga gegen Landesliga kam es in Waldthurn. Dort behauptete sich ebenfalls der Favorit mit 2:1. Die SpVgg SV Weiden gestaltete den Testspiel-Aufgalopp gegen Absteiger DJK Ammerthal erfolgreich – hatte in der Schlussphase aber Glück, dass Keeper Becic einen Elfmeter des Gegners entschärfte.