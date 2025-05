Kareth verpflichtet Kosova-Duo Guraziu & Posayanant

„Wir haben in den Gesprächen sehr früh gesehen, dass das passt. Von den spielerischen Qualitäten der beiden sind wir absolut überzeugt – zumal sie auch im Spiel gegen uns gezeigt haben, was sie können. Bruno und Arban sind sowohl auf als auch neben dem Platz eine absolute Bereicherung für uns. Wir freuen uns riesig, dass die Transfers geklappt haben und schauen mit ihnen zuversichtlich in die Zukunft“, teilt die sportliche Leitung um Matthias Heigl, Stephan Zizlsperger und Matthias Bösl mit.



Kareths Übungsleiter Bastian Lerch schlägt in eine ähnliche Kerbe: „Wir sind sehr froh, dass sich beide für uns entschieden haben. Bruno und Arban sind menschlich zwei überragende Typen, was uns ganz wichtig war. Auch fußballerisch bringen beide riesige Qualität mit. Bruno hat Karether Vergangenheit und passt genau wie Arban, ein sehr guter Fußballer, sehr gut in unser Konzept. Wir sind superhappy mit unseren ersten zwei externen Neuzugängen“, so Lerch.



Mit Bruno Posayanant kommt ein „verlorener Sohn“ zurück auf Kareths Höhen. Der Defensivakteur absolvierte weite Teile seiner Jugendausbildung beim TSV und wurde hier unter anderem von seinem neuen Co-Trainer Matthias Heigl gecoacht, ehe er über die zweite Mannschaft den Weg zur SpVgg Ziegetsdorf und dann zur SpVgg Hainsacker ging. Dabei sammelte er fünf Jahre lang Bezirksliga-Erfahrung. Letzten Sommer schloss sich der 26-Jährige dem Landesliga-Aufsteiger FC Kosova Regensburg an. Dort gehört er zu den unbestrittenen Stammkräften. 29 Saisoneinsätze, alle von Beginn an, stehen zu Buche.



Arban Guraziu hat im Laufe der Zeit für die SpVgg Ziegetsdorf, den TSV Alteglofsheim und den FC Thalmassing seine spielerische Klasse und Torgefahr unter Beweis gestellt. In der Vorsaison legte der Mittelfeld-Techniker für Thalmassing in 27 Bezirksliga-Spielen starke 14 Tore und 8 Assists hin. Daraufhin wurde der FC Kosova auf ihn aufmerksam und lotste ihn zu sich. Wie Posayanant zählt auch Guraziu beim Landesligisten zu den Leistungsträgern, steuerte diese Saison in 27 Spielen drei Tore bei. Auf der anderen Seite der Medaille müssen sich die Verantwortlichen des FC Kosova nun nach geeignetem Ersatz umsehen.