Kareth verliert & ist nur noch Dritter – Ramspau geht baden Bezirksliga Süd, Nachholspiele am Ostermontag: Paraberg feiert späten Lucky Punch +++ Regenstauf fightet Schwarzhofen nieder +++ Breitenbrunn holt Big Points im Abstiegskampf von Florian Würthele · Heute, 17:37 Uhr · 0 Leser

Der TB/ASV Regenstauf zieht nach Punkten mit Leader SV Wenzenbach gleich. – Foto: Walter Keller

In der Bezirksliga Süd nimmt der Meisterschafts-Dreikampf allmählich dramatisch Züge an. Vor den letzten sechs Spieltagen ist das Top-Trio auf einen einzigen Punkt zusammengerückt! Einen Ostermontag wie gemalt erlebte der TB/ASV Regenstauf. Während die „Blitzer“ die Nagelprobe beim SV Schwarzhofen bestanden und sich mit 3:2 behaupteten, patzte der TSV Kareth-Lappersdorf – und verpasst den Sprung an die Tabellenspitze. Zwei Tage nach dem Coup in Wenzenbach lieferte die Lerch-Elf einen enttäuschende Auswärtsvorstellung ab und musste sich dem TV Parsberg mit 0:1 beugen. Michael Reinwald setzte in der Schlussphase den Lucky Punch für die Heimelf.



Im Abstiegskampf sackte der SV Breitenbrunn echte „Big Points“ ein. Die Ferstl-Crew feierte nach einer gierigen und effizienten Darbietung einen satten 4:0-Heimsieg gegen die SpVgg Ramspau. Nichts zu holen gab es zu Hause hingegen für den FSV Prüfening. Die Regensburger unterlegen dem FC Viehhausen mit 1:4.



Michael Ferstl (Trainer SV Breitenbrunn): „Man hat beiden Mannschaften angemerkt, dass sie am Samstag schon gespielt haben und dementsprechend schwere Beine hatten. In den entscheidenden Momenten waren wir den Tick gieriger als der Gegner und haben vor allem defensiv keine nennenswerten Chancen zugelassen. Somit haben wir einen verdienten Heimsieg eingefahren.“







Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Über 90 Minuten sind wir nie wirklich ins Spiel gekommen. Auch wenn wir in der zweiten Halbzeit mal eine kurze Drangphase hatten. Glückwunsch an Parsberg zum Sieg. Wir müssen uns schnellstmöglich wieder erholen und zu uns kommen, um nächsten Freitag wieder einen Dreier einzufahren.“







Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „Letztendlich war uns heute der Fußballgott nicht so gewogen. Wir waren über die 90 Minuten mit Sicherheit nicht die schlechtere Mannschaft. Die zweite Halbzeit hat uns gehört. Mit einem klaren Elfmeter, der uns verwehrt blieb, hätten wir das 2:2 machen müssen. Im Gegenzug kassierten wir das 1:3. Ich kann der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen: Gegen einen guten Gegner haben sie dagegengehalten, gefightet und alles gegeben. Ein Unentschieden wäre meines Erachtens absolut verdient gewesen.“



Thorsten Seufert (Trainer TB/ASV Regenstauf): „Die Mannschaft hat ein sehr gutes Auswärtsspiel bei einer guten Mannschaft gemacht. Wir wussten, dass es heute nicht einfach wird. Vorwerfen müssen wir uns, dass wir zur Halbzeit nicht höher führen. Letztendlich war es aber ein verdienter Auswärtssieg.“













Christoph Bächer (Trainer FSV Prüfening): „Wir haben eine wirklich gute erste Hälfte gespielt, konsequent gearbeitet, Zweikämpfe geführt und gierig in der gegnerischen Hälfte gewesen. Demzufolge sind wir zu Recht in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit verschliefen wir den Anfang komplett und verspielten somit alles, was wir uns erarbeitet haben. Es reicht einfach nicht, in den Spielen nur phasenweise gut zu spielen. Deswegen haben wir zu Recht verloren.“



Armando Zani (Trainer FC Viehhausen): „Die erste Halbzeit war von beiden Mannschaften nicht besonders gut. Eine gute Aktion von Prüfening brachte sie in Führung. Die zweite Hälfte war dann unsere Halbzeit. Dies haben wir verdient gewonnen, weil wir hinten nichts mehr zugelassen und vorne die Tore gemacht haben.“