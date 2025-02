Kareth verliert bei Wenzenbach – 4 Tore in 4 Minuten in Oberhinkofen

Auch das zweite Testspiel des Wochenendes hat der ersatzgeschwächte TSV Kareth-Lappersdorf verloren. Trainer Bastian Lerch sah am Sonntag eine 1:2-Niederlage gegen den Bezirksligisten SV Wenzenbach, was den Eindruck festigt, dass der TSV noch einiges an Arbeit vor sich hat vor dem Landesliga-Auftakt. Kareths Bezirksliga-Team erwischte ebenfalls keinen guten Tag und ging gegen den Ligakonkurrenten FC Viehhausen mit 1:6 baden.



Und es gab noch weitere Tests, die einen (überraschend) klaren Sieger fanden. Der TSV Bad Abbach schlug den FC Weiden-Ost mit 4:0, der FC Thalmassing fegte den SV Sulzbach/Donau mit einem 5:1 vom Feld und der FC Ränkam gewann mit selbigem Ergebnis gegen die DJK Arnschwang – als Kreisligist gegen einen Bezirksligisten. Auf dem Kunstrasen in Oberhinkofen spielte sich Kurioses ab: Zwischen Minute 16 und 19 fielen ganze vier Tore! Am Ende gewann der FC Pielenhofen-Adlersberg das Spiel beim gastgebenden Kreisligisten 4:2. Die überregionalen Testspiele vom Sonntag im Überblick.