Kareths Stefan Hofner (in Weiß) und Tobias Bräu kämpfen an der Seitenauslinie um den Ball. – Foto: Christian Brüssel

Kareth und Kötzting glücken späten Ausgleich Landesliga Mitte: Roding im Verwaltungsmodus, kassiert auf Kareths Höhen das späte 1:1 +++ Badstädter daheim nur Remis gegen Bogen

Der 1. FC Bad Kötzing verpasst es am Freitagabend, über Nacht nach Punkten mit Seebach gleichzuziehen. Walters spätem Ausgleichstor war es zu verdanken, dass die Kötzinger noch zu einem 2:2 gegen den TSV Bogen kamen. Eine halbe Stunde zuvor war auf Kareths Höhen Schluss: Auch hier trafen die Hausherren erst kurz vor Schluss, hier zum 1:1 gegen den TB 03 Roding. Endlich den ersten Saisonsieg glückte indes dem VfB Straubing.

Die ersten 20, 25 Minuten gingen an optisch besser gefallene Rodinger. Mit ihrem durchaus gepflegten Fußball wussten Adi Götz‘ Spieler zu gefallen. Jonas Huber (22.) vergab Rodings beste Chance, er verfehlte aus spitzem Winkel das lange Toreck. Allen voran Tobias Bräu war auf Linksaußen nicht von den Gastgebern zu halten, einmal umdribbelte er drei Gegenspieler, ehe die Chance schlussendlich vertan war. Fortan kam die Heimelf besser ins Spiel, gestaltete es ausgeglichen. Anton Henning scheiterte genau nach einer halben Stunde an Gästetormann Marco Epifani. Durchgang zwo war beidseitig arm an nennenswerten Offensivaktionen. Den ersten Punch setzte der TB: In Folge eines Eckstoßes wurde der Ball auf links Sebastian Bauer zugesprochen, dessen verunglückte Flanke im langen Toreck einschlug (59.). Danach schalteten die Gäste aus dem Kreis Cham ein Stück weit in den Verwaltungsmodus. Kareth blieb im Spiel – und schlug in der Nachspielzeit tatsächlich noch zu: Eine abgefälschte Hofner-Hereingabe fiel Tobias Witzmann vor die Füße und dieser bugsierte den Ball am Fünfmeterraum an Epifani vorbei in die Maschen.









Außerdem feierte der VfB Straubing beim Heim-2:0 über Neuling TSV Waldkirchen im 16. Anlauf seinen ersten Saisonsieg. Zwei späte Tore sicherten dem Schlusslicht die Punkte.