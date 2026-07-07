Kareth und BUL treffen je 8 Mal – Martin Sautner knipst bei Comeback Testspiele am Dienstag: Die Bayernligisten Weiden und Fortuna Regensburg gewinnen standesgemäß +++ Deuerling mit Achtungserfolg von Florian Würthele · Heute, 21:48 Uhr · 0 Leser

Trotz gut dreiviertelstündiger Unterzahl feierte Bayernligist Fortuna Regensburg (in Grün) beim FC Tegernheim einen klaren Testspielsieg. – Foto: Florian Würthele

Zwei Kantersiege am Test-Dienstag: Der TSV Kareth-Lappersdorf und der ASV Burglengenfeld ließen es so richtig krachen. Die beiden Landesligisten feierten je acht Torerfolge. Kareth fegte Kreisligist FSV Prüfening – gespielt wurden 120 Minuten – mit 8:0 vom Platz, die Naabtalkicker fertigten den Bezirksligisten SV Breitenbrunn mit 8:1 ab. Standesgemäße Siege landeten zwei Bayernligisten. Fortuna Regensburg war trotz langer Unterzahl mit 4:0 beim FC Tegernheim erfolgreich, während sich die SpVgg SV Weiden beim SV Etzenricht über einen 5:1-Erfolg freuen durfte. Die überregionalen Testspiele des Abends im Überblick.



Standes- und erwartungsgemäß setzte sich Bayernligist SpVgg SV Weiden beim zwei Klassen tieferen SV Etzenricht durch. Wobei das kurz nach Abschluss des kräftezehrenden Trainingslagers gar nicht unbedingt selbstverständlich war. Neben den fünf Torerfolgen hatten die Wasserwerkler Chancen auf weitere Treffer. „Ein solider Auftritt von uns, bei dem wir das Ergebnis noch etwas höher hätten ansetzen können. Trotzdem haben wir zwei Großchancen zugelassen, was mir in Summe doch zu viel war. Aber am Ende steht die engagierte Leistung des kompletten Kader“, so das Fazit von Michael Riester, dem Übungsleiter der SpVgg SV.







Mit den ersten 45 Minuten dürfte das Trainerteam der Fortuna nicht zufrieden sein. Die Regensburger leisteten sich hier einige harte Foulspiele. Das führte so weit, dass Co-Spielertrainer Lucas Altenstrasser noch vor der Pause Gelb-Rot sah. Für die zweite Hälfte wechselte Chefcoach Arber Morina einmal kräftig durch und brachte acht frische Kräfte. Der Bayernligist wurde – trotz zahlenmäßiger Unterzahl – nun immer dominanter, während auf Tegernheimer Seite merklich die Kräfte schwanden. Hintenraus wurde das Ergebnis doch noch deutlich. Schöne Randnotiz: Bei Fortuna gab Martin Sautner in der Schlussphase sein Comeback nach langer Zeit – und der 35-Jährige traf mit dem Schlusspfiff prompt zum 0:4-Endstand.





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