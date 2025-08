Kareth, Thalmassing & Co. winkt das Achtelfinale

Den VfB Bach hat es bereits erwischt. Die Donau-Kicker scheiterten in der ersten Runde überraschend am Kreisligisten SC Sinzing. Und noch vier weitere Mannschaften behaupteten sich gegen klassenhöhere Gegner, sorgten damit für Pokal-Überraschungen. Umso gespannter darf man auf Runde 2 sein.



Dass nun weitere Bezirksligisten rausfliegen, erscheint so unwahrscheinlich nicht. Zum Teil haben die Siebtligisten richtig anspruchsvolle Aufgaben vor der Brust. So wie der TSV Kareth-Lappersdorf, der am Dienstag beim SV Burgweinting, einem Spitzenteam der Kreisliga 1, Farbe bekennen muss. Ähnlich ergeht es Titelverteidiger FC Thalmassing. Die Roosters gastieren beim aktuellen Kreisliga-Spitzenreiter FC Oberhinkofen, der mit der Empfehlung eines 8:2-Ligasiegs antritt. Knifflig dürfte es auch für den FSV Prüfening (in Obertraubling) oder den FC Viehhausen (in Riedenburg) werden. Derweil freut sich Christian Eglmeier, Coach des Kreisligisten TSV Beratzhausen, auf ein Wiedersehen mit seiner „alten Liebe“ DJK Duggendorf.



Regeltermin für das Achtelfinale ist Mittwoch, der 27. August. Die entsprechenden Paarungen werden bei einer Begegnung der zweiten Runde ausgelost.





Die Spiele der 2. Runde im Überblick:



Dienstag, 5. August, 18.30 Uhr

SV Donaustauf – BSC Regensburg

SV Burgweinting – TSV Kareth-Lappersdorf

SC Sinzing – SC Regensburg

SV Obertraubling – FSV Prüfening (19.30 Uhr)



Mittwoch, 6. August, 18.30 Uhr

SG Duggendorf/Pielenhofen II – TSV Beratzhausen

DJK SV Keilberg Rgb. – TSV Großberg

SG VfB/BSC Regensburg II – SG Walhalla Regensburg

TSV Pettenreuth – ATSV Pirkensee-Ponholz

TV Barbing – SV Wenzenbach

TV Riedenburg – FC Viehhausen

SG Peising/Bad Abbach II – SV Breitenbrunn

FC Oberhinkofen – FC Thalmassing

SG Oberndorf/Matting – SV Harting



Donnerstag, 7. August, 18.30 Uhr

Serbischer Club-Donau Regensburg – SpVgg Ziegetsdorf



Mittwoch, 13. August, 18.30 Uhr

Regensburger Turnerschaft – ASV Undorf



Dienstag, 19. August, 18 Uhr

TSV Wörth/Donau – SpVgg Hainsacker