Kareth-Talent Lukas Fritz: »Klares Ziel Wiederaufstieg«

„Es fühlt sich natürlich super an, in den letzten Spielen so oft getroffen zu haben“, sagt Fritz im Gespräch mit FuPa. Im selben Atemzug denkt er aber sofort auch an seine Teamkameraden: „Ich werde von meinen Mitspielern gut in Szene gesetzt, was das Toreschießen erleichtert.“ Natürlich freue er sich über jedes Tor, „aber am wichtigsten ist, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind“.



Neun Tore in acht Saisonspielen stehen nun für den linken Flügelspieler zu Buche. Hat sich der Jungspund ein persönliches Ziel für die Restsaison gesteckt? Eine bestimmte Tore-Marke etwa? Darauf angesprochen, schiebt Fritz erneut den mannschaftlichen Erfolg in den Vordergrund: „Als Offensivspieler will man so viele Tore wie möglich schießen. Aber letztendlich ist es nicht wichtig, wer die Tore macht, sondern dass das Ergebnis stimmt. Wenn ich dann auch einen Beitrag dazu leisten kann, freue ich mich natürlich.“



Zur Saison 2023/24 wechselte Lukas Fritz aus der Nachwuchsabteilung des SSV Jahn Regensburg auf Kareths Höhen. In seiner zweiten U19-Saison bestach er mit einer tollen Torquote. Das blieb Bastian Lerch nicht verborgen. Der neue TSV-Trainer beorderte den Noch-A-Jugendlichen in der Frühjahrsrunde der Vorsaison in den Kader der Landesliga-Ersten. Sein Startelfdebüt gab Fritz Anfang April. Mittlerweile hat er sich in der ersten Elf festgebissen – nachdem ihn kurz nach Beginn der laufenden Saison ein Außenbandriss für längere Zeit ausbremste.



Trotz des Abstiegs der Karether „Ersten“ in die Bezirksliga, verschwendete Fritz im Sommer keinen Gedanken an einen Vereinswechsel. „Das familiäre Umfeld ist etwas Besonderes. Alle verstehen sich untereinander, und der Zusammenhalt ist außergewöhnlich. Das Trainerteam ist immer für uns da, die Stimmung in der Mannschaft ist super“, berichtet der 19-jährige Regensburger. Als Tabellendritter der Bezirksliga Süd ist für die Lappersdorfer im Frühjahr noch alles drin im Aufstiegskampf. „Wir haben einen sehr starken Kader und das klare Ziel, den Wiederaufstieg zu schaffen“, betont Fritz, der auf der linken Außenbahn bzw. im linken Halbraum zuhause ist.



Junge Talente zu fördern und in den Herrenbereich zu integrieren, das genießt beim TSV seit jeher einen ganz hohen Stellenwert. Umso glücklicher ist das Trainerteam um Chefcoach Lerch, wenn sich junge Spieler wie eben Lukas Fritz so gut entwickeln und sich ins Rampenlicht spielen. Lerch und Co-Trainer Matthias Heigl sagen über Fritz: „Lukas befindet sich in seiner ersten Herrensaison und hat trotz seiner unglücklichen Verletzung in der Vorrunde eine beeindruckende Entwicklung genommen. Man spürt von Woche zu Woche, wie er stärker wird und immer mehr Verantwortung übernimmt. Trotz seines jungen Alters ist er bereits ein wichtiger Spieler in unserer Mannschaft. Wir wissen genau, welches enorme Potenzial in ihm steckt. Auch menschlich ist Lukas überragend – ein absoluter Gewinn für unser Team, auf und neben dem Platz.“ Heigl sieht auch das große Ganze und erklärt in der Tageszeitung: „Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Nach dem Abstieg aus der Landesliga übernahmen wir acht Spieler aus der U19. Die Jungs können allesamt kicken. Und langsam, aber sicher haben sich alle an das härtere Herren-Niveau gewöhnt.“