Kareth-Talent Jonas Lax wagt den Sprung in die Bayernliga Die DJK Gebenbach stellt den jungen Offensivallrounder als ersten Neuzugang für die kommende Saison vor von Florian Würthele · Heute, 10:16 Uhr · 0 Leser

Sportchef Erdal Izmire (links) präsentiert mit Nachwuchsmann Jonas Lax den ersten Sommer-Neuzugang. – Foto: DJK Gebenbach

Schmerzhafter Verlust hier, interessante Neuverpflichtung für die Zukunft dort. Bayernligist DJK Gebenbach hat sich die Dienste von Jonas Lax gesichert. Der Noch-A-Jugendliche (Jahrgang 2007) trägt aktuell noch das Trikot des TSV Kareth-Lappersdorf, bei dem er auch schon mehrmals bei den Bezirksliga-Herren zum Einsatz kam. Im Gebenbacher Lager freut man sich auf einen talentierten und vielversprechenden Offensivallrounder. Beim Fünftligisten ist der 18-Jährige der erste Neuzugang für die kommende Saison.

„Ich konnte Jonas in der laufenden Saison dreimal beobachten – und dreimal hat er mich absolut überzeugt. Er ist schnell, flexibel einsetzbar, technisch stark und hat eine hervorragende fußballerische Ausbildung genossen. Mit seinen Attributen verfügt er über alles, um sich schnell in der Bayernliga durchzusetzen. Wir freuen uns auf Jonas“, sagt Gebenbachs sportlicher Leiter Erdal Izmire über die blutjunge Neuverpflichtung.



Jonas Lax selbst blickt gespannt auf die sportlich große Herausforderung in der Bayernliga Nord: „Ich habe mich für Gebenbach entschieden, weil ich mich der neuen Herausforderung im Herrenbereich der Bayernliga stellen möchte. Das Umfeld hier und die Gespräche mit dem Verantwortlichen haben mir gezeigt, das der Verein trotz seiner sportlichen Ambitionen einen sehr familiären Eindruck macht. Ich freue mich sehr auf die kommende Saison, möchte mich weiterentwickeln und Verein und Mannschaft bestmöglich helfen“, schildert der Youngster.





Seit Jahren durchläuft Lax die Nachwuchsschmiede des TSV Kareth-Lappersdorf. In der laufenden U19-Landesliga-Saison markierte der Offensivmann bislang 9 Tore in 19 Spielen. Auch unter Bastian Lerch, dem Trainer der Karether „Ersten“ durfte sich der Blondschopf in dieser Saison bereits beweisen. Fünf Mal wurde er in der Bezirksliga Süd eingewechselt. Der Sprung aus der U19-Landesliga in die Herren-Bayernliga ist freilich ein sehr großer. Dennoch ist man bei der DJK Gebenbach überzeugt davon, dass Jonas Lax diesen schaffen kann.