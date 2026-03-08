Kareth steigert sich – Pollakowskis Einstand glückt – Auch BSC jubelt

Meisterschaftsanwärter TSV Kareth-Lappersdorf startet erfolgreich in die Frühjahrsrunde. – Foto: Redaktion Schwandorf

4:0, 4:1 und 3:0. Die drei Sonntags-Nachholspiele in der Bezirksliga Süd fanden klare Ausgänge. Ganz so klar waren die jeweiligen Spielverläufe allerdings zum Teil nicht. In Bach spielte der heimische VfB eine starke erste Halbzeit, verpasste aber das Führungstor. Stattdessen schlug das Pendel nach der Pause auf die Seite des favorisierten TSV Kareth-Lappersdorf um. Die Lerch-Elf gewann noch 3:0 und legt somit vor im Titelrennen. Mit drei Toren Differenz war auch der TV Parsberg erfolgreich, der beim Punktspiel-Einstand seines neuen Trainers Andreas Pollakowski einen relativ ungefährdeten 4:1-Heimerfolg gegen den 1. FC Schwarzenfeld landete. Wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte derweil der BSC. Die Regensburger spielten in den ersten 45 Minuten groß auf und zogen bis zur Pause auf 4:0 davon. Eine Hypothek, die für Gastgeber FC Thalmassing nicht mehr zu kitten war. Der Halbzeitstand war gleichzeitig auch der Endstand.



Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Aufgrund der Platzverhältnisse haben wir kurz vor dem Spiel noch den Matchplan umgeworfen: Wir wollten nichts riskieren, sind auf die zweiten Bälle gegangen und wollten den Gegner bei jedem Fehler bestrafen. Das gelang uns in der ersten Halbzeit super. Das einzige Manko der zweiten Halbzeit war die Chancenverwertung. Wichtige drei Punkte, zumal wir ein schweres Restprogramm haben.“







Sven Leppien (Spielertrainer VfB Bach): „Wir waren zunächst sehr gut im Spiel und haben leider in der ersten Halbzeit das 1:0 verpasst. Bis zur Halbzeit war es ein absolut ausgeglichenes Spiel. Kurz nach dem Seitentausch hatten wir noch eine Riesenchance auf das 1:0 und bekamen postwendend das Gegentor. Kurz darauf kassierten wir nach einem dummen Fehler durch einen berechtigten Elfmeter das 0:2. Dann war der Ofen eigentlich aus und wir sind nicht mehr wirklich ins Spiel gekommen.“





Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Das Spiel ist klar in zwei Halbzeiten zu unterteilen. In der ersten Hälfte haben wir nicht das auf den Platz bekommen, was wir eigentlich machen wollten. Bach hat es sehr gut gemacht. Wir hatten große Probleme und hätten auch in Rückstand geraten können. Trotzdem haben wir dann in der zweiten Halbzeit unser wahres Gesicht gezeigt, unseren Fußball gespielt und am Ende verdient gewonnen. Wir freuen uns über den guten Start in die Restrückrunde.“







Andreas Pollakowski (Trainer TV Parsberg): „Alles in allem ein schöner Einstand. Durch die frühe Führung hatten wir relativ schnell Sicherheit. Wir haben das Spiel über die gesamte Dauer kontrolliert und so gut wie nichts zugelassen. Das Gegentor fiel nach einem Standard und wäre vielleicht vermeidbar gewesen. Für die nicht einfachen Platzverhältnisse hat man schon gesehen, in welche Richtung es gehen soll mit der Mannschaft.“