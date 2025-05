Kareth-Statement nach Abstieg: Anton Henning kehrt zurück

„Wir sind sehr froh, dass wir Anton wieder für uns gewinnen konnten. Wir wissen um seine Qualität und sind überzeugt, dass er uns in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, raushelfen kann. Er hatte von Vornherein sowohl für die Landes- als auch die Bezirksliga zugesagt – was uns zeigt, wie sehr ihm der Verein am Herzen liegt. Menschlich ist er ein Top-Typ. Der Kontakt zu unseren Spielern ist nie abgerissen“, so Matthias Heigl aus der sportlichen Leitung des TSV.



Anton Henning wechselte im Sommer 2021 vom damaligen Bezirksligisten SpVgg Ziegetsdorf nach Kareth, schaffte den Sprung in die Landesliga auf Anhieb. In 69 Punktspielen für den TSV schoss er 22 Tore und steuerte ähnlich viele Assists bei. Während dieser Zeit knüpfte er viele Freundschaften in der Karether Mannschaft. Zum Jahreswechsel 2023/24 nahm der ASV Cham den Tempostürmer unter Vertrag. Auch in der Bayernliga fasste Henning schnell Fuß, kam insgesamt 41 Mal zum Einsatz und erzielte dabei sieben Treffer.



Neben Arban Guraziu und Bruno Posayanant, die beide vom FC Kosova Regensburg kommen, ist Anton Henning Kareths dritter externer Neuzugang für die Saison 2025/26. Überdies rücken Stand jetzt neun Talente aus der A-Jugend auf, wobei hinter drei von ihnen studiumsbedingt noch ein Fragezeichen steht. Auf der Abgangsseite stehen vier Spieler – Christof Ostermayr (SpVgg Ramspau), Felix Bomber (Amerika-Aufenthalt) sowie zwei Karriere-Beender. „Alle anderen bleiben. Die Kaderplanung ist so weit abgeschlossen, auch wenn wir offen sind für weitere potenzielle Neuzugänge. Wir sehen uns mit einem schlagkräftigen Kader“, erklärt Heigl, der den Blick schon jetzt nach vorne richtet: „Klar wollen wir erstmal in der Liga ankommen und uns zurechtfinden. Nach der verkorksten Saison gilt es sich erstmal mental wieder aufzubauen. Ich bin positiv gestimmt. Gestern herrschte direkt nach dem Spiel in der Kabine nicht nur Trauerstimmung, sondern auch eine gewisse Aufbruchstimmung. Natürlich war jeder am Boden zerstört, dennoch hat man von fast jedem gehört: Wir greifen wieder an“, berichtet Heigl. Spätestens mit dem Trainingsauftakt am 22. Juni soll der Landesliga-Abstieg abgehakt sein und der volle Fokus auf der neuen Spielzeit in der Bezirksliga Süd liegen.