Der BSC Regensburg (rechts) ging in Viehhausen leer aus. – Foto: Nicole Seidl

Kareth schlägt Parsberg – Viehhausens dritter Streich Bezirksliga Süd, der Freitag: Prüfening verliert in Breitenbrunn +++ Aufsteiger BSC Regensburg bezahlt Lehrgeld Verlinkte Inhalte Bezirksliga Süd BSC Regensb. Viehhausen Breitenbrunn Prüfening + 2 weitere

Neun aus neun: der FC Viehhausen vergoldet seinen optimalen Saisonstart mit einem verdienten 3:0-Heimerfolg gegen Liganeuling BSC Regensburg, der diesmal ordentlich Lehrgeld zahlte. Das Duell der beiden Landesliga-Absteiger ging knapp mit 2:1 an den TSV Kareth-Lappersdorf. Erfolgreich war auch der SV Breitenbrunn. Die Reichold-Elf kämpfte den FSV Prüfening 1:0 nieder. Die Trainerstimmen.



Armando Zani (Trainer FC Viehhausen): „Die erste Halbzeit war ausgeglichen, obwohl wir die klareren Chancen hatten – inklusive eines Elfmeters, den wir leider nicht verwerten konnten. In der zweiten Halbzeit waren wir viel präsenter auf dem Platz, haben gute Bälle erobert und dann schnell nach vorne gespielt – und so auch schöne Tore erzielt. Mit dem Saisonstart sind wir sehr zufrieden, ein Lob an meine Mannschaft.“



Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Wir hatten in der ersten Halbzeit Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind, weil wir da nicht wachsam und präsent waren. Die Quintessenz: Wenn wir nicht aufs Tor schießen, können wir auch keine Tore machen. Nach dem ersten Gegentor ging es dahin. Es war nicht in Ordnung, dass bei uns nach dem 0:1 Pässe auf drei bis fünf Metern nicht mehr geklappt haben. Da fehlt uns noch die Cleverness und Erfahrung. Man hat gesehen, dass Viehhausen die erfahrenere Mannschaft war. Ein auch in der Höhe verdienter Sieg des Gegners.“







Christoph Bächer (Trainer FSV Prüfening): „Wir haben gut ins Spiel gefunden und verzeichneten schon vor dem Rückstand, der durch einen unnötigen Ballverlust entstand, zahlreiche Top-Chancen, die wir leider nicht nutzen. Danach war es das erwartete hart umkämpfte Spiel, mit Chancen auf beiden Seiten. Meine Mannschaft hat nie aufgegeben und auch in Unterzahl Mentalität bewiesen, was heute leider nicht belohnt wurde. Kompliment an sehr starke Keeper auf beiden Seiten und Glückwunsch am Breitenbrunn.“







Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „In der ersten Halbzeit haben wir ein ordentliches Spiel gemacht und sind verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Im zweiten Durchgang haben wir so ein bisschen den Faden verloren, haben uns vom Gegner anstecken lassen und zu viele Fehler im Spielaufbau gemacht. Wir waren nicht geduldig genug. Dennoch hatten wir die Chance, frühzeitig das 3:0 machen, was wir nicht geschafft haben. Nach dem Gegentor war es ein aufopferungsvoller Kampf. Hier haben wir dann gut verteidigt.“