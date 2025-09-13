BSC-Trainer Nizar Klica musste wie letzte Woche mit ansehen, wie sein Team eine Führung aus der Hand gab. – Foto: Felix Schmautz

Kareth reißt das Ruder rum – BSC muss wieder hadern Bezirksliga Süd, der Samstag: Lerch-Formation beendet den Breitenbrunner Heimnimbus +++ Schwarzhofen setzt Lauf fort +++ Viehhausen ringt Töging nieder Verlinkte Inhalte Bezirksliga Süd BSC Regensb. SV Töging Viehhausen Breitenbrunn + 2 weitere

Zumindest über Nacht hat sich der TSV Kareth-Lappersdorf wieder an die Tabellenspitze der Bezirksliga Süd gesetzt. Die Aufgabe bei heimstarken Breitenbrunnern war die erwartet knifflige. Der Favorit geriet kurz vorm Pausenpfiff in Rückstand, drehte die Partie in einer hitzigen zweiten Halbzeit (drei Zeitstrafen) aber zu seinen Gunsten und gewann 3:1. Mittendrin in der Spitzengruppe bleibt auch der FC Viehhausen. Die Zani-Mannen erkämpften sich daheim einen 3:2-Arbeitssieg gegen den SV Töging. Der Aufsteiger kann seinen Negativlauf nicht stoppen. Für einen anderen Newcomer lief es wieder einmal bitter. Im Heimspiel gegen den SV Schwarzhofen gab der BSC Regensburg wie in der Vorwoche eine Führung aus der Hand, stand diesmal komplett mit leeren Händen da – und steckt weiter unten fest. Weiter im Aufwärtstrend ist hingegen der Vertreter aus dem Landkreis Schwandorf: Die Götz-Elf feierte mit dem 3:2 den vierten Sieg in Folge.



Florian Reichold (Trainer SV Breitenbrunn): „Glückwunsch an Kareth. Wir haben ein anderes Gesicht im Vergleich zu Bach gezeigt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Meine Jungs können erhobenen Hauptes aufs Tillyfest!“



Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Ein sehr hitziges Spiel, an dessen Ende wir unsere Dominanz Gott sei Dank in Tore ummünzen konnten. Schon zu Beginn hatten wir relativ viel Ballbesitz, gerieten durch einen Konter jedoch in Rückstand. Trotzdem haben wir die Ruhe bewahrt, die Tore geschossen und durchaus verdient gewinnen. Wir wissen aber schon, dass wir uns nochmal steigern müssen in den nächsten Wochen.“









Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Aktuell wachen wir erst auf, wenn wir einen Gegentreffer kassieren. Das ist heute wieder früh passiert. Gegen so eine gute Mannschaft haben wir das Spiel in der ersten Halbzeit drehen können. Letztlich war das eine Tor zu wenig Vorsprung: Schwarzhofen hat das 2:2 geschossen, hat nun Blut geleckt und war gefährlich durch Standards. Dies konnten wir nicht verteidigen und haben es somit aus der Hand gegeben. Wenn wir nicht hinten drin stehen würden, hätten wir heute mindestens einen Lunkt geholt, wenn nicht sogar gewonnen.“



Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „Ein vogelwildes Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Die erste war von unserer Seite aus schlecht gespielt. Der Gegner war richtig präsentiert. In der zweiten Hälfte haben wir zwei Gänge hochgeschaltet, besseren Fußball gespielt und das Ruder nochmal rumreißen können." Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Aktuell wachen wir erst auf, wenn wir einen Gegentreffer kassieren. Das ist heute wieder früh passiert. Gegen so eine gute Mannschaft haben wir das Spiel in der ersten Halbzeit drehen können. Letztlich war das eine Tor zu wenig Vorsprung: Schwarzhofen hat das 2:2 geschossen, hat nun Blut geleckt und war gefährlich durch Standards. Dies konnten wir nicht verteidigen und haben es somit aus der Hand gegeben. Wenn wir nicht hinten drin stehen würden, hätten wir heute mindestens einen Lunkt geholt, wenn nicht sogar gewonnen."





Armando Zani (Trainer FC Viehhausen): „Ich musste das Spiel wegen der Rote Karte zuletzt leider von der Tribüne ansehen. Dass was wir in der ersten 30 Minuten gespielt haben, war nichts für schwache Nerven. Töging hatte ein paar Mal die Möglichkeit in Führung zu gehen, stattdessen gingen wir durch eine gute Einzelleistung von Politzka in Front. Und konnten durch einen Elfmeter auf 2:0 erhöhen. Mit einem Spieler weniger war dann die zweite Halbzeit Zittern bis zum Schluss. Klar ist: in den kommenden Spielen müssen wir die Lockerheit der ersten Spiele wiederfinden und bin mir sicher, das wir dann auch viel besser spielen werden.“