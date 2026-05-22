Kareth präsentiert ersten Neuzugang für die Landesliga

Sportlicher Leiter Matthias Heigl (links) freut sich über die Zusage des vielumworbenen Paul Nowack. – Foto: TSV Kareth-Lappersdorf

Beim Stadtverein war Nowack in den letzten Jahren Stammspieler und Leistungsträger. 38 Scorer-Punkte (14 Tore und 24 Assists) steuerte er in den vergangenen drei Kreisliga-Spielzeiten bei. Zuvor durchlief der Mittelfeldmann die Nachwuchsteams des FC Erzgebirge Aue. Beim langjährigen Zweitligisten war der gebürtige Sachse kurzzeitig sogar Teil des Profikaders. „Uns freut es riesig, dass sich Paul trotz zahlreicher anderer – auch höherklassiger – Angebote für uns entschieden hat“, jubelt Kareths Sportlicher Leiter und Co-Trainer Matthias Heigl. Was ihn besonders freut: Nowack gab seine Zusage schon, bevor der Aufstieg feststand. „Das hat uns brutal gefreut und zeugt von seinem Charakter“, so Heigl, der von „super Gesprächen“ mit dem Neuzugang berichtet. Als Nowacks fußballerische Stärken führt Heigl „seine Übersicht, Zweikampfstärke und Technik“ auf. „Überdies hat er eine sehr gute Ausbildung genossen.“



Einen weiteren Transfer hat der Bezirksliga-Meister auch schon eingetütet. Mit dem Namen geht man zeitnah an die Öffentlichkeit. Der bisherige Kader bleibt in weiten Teilen so zusammen; das Vertrauen der Trainer und Entscheidungsträger in die Meistermannschaft ist groß. Trotzdem gab es zum Saisonende auch Abschiede. Darunter fällt Tobias Witzmann. Das 29-jährige, verletzungsgeplagte Eigengewächs des TSV Kareth hat sich dazu entschlossen, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Des Weiteren legt Abwehr-Routinier Michael Gröschl seinen Spielerpass zu seinem Heimatverein SV Sarching. „Er ist Papa geworden und möchte künftig kürzertreten“, informiert Heigl. Als weiterer Abgang steht Henri Fritze fest. Den 23-jährigen Offensivspieler zieht es berufsbedingt in seine Heimat nach Hamburg zurück. Noch unklar ist der Verbleib des Talente-Duos Silas Zahner und Felix Bomber. „Sie gehen nach München bzw. Bayreuth zum Studieren. Es bleibt noch zu klären, ob sie weiter bei uns aktiv sind“, so Heigl.