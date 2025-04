Blutjunger Hoffnungsträger in der Offensive des TSV Kareth-Lappersdorf: Lukas Fritz. – Foto: Florian Würthele

Kareth plagen zur Unzeit große Personalsorgen Landesliga Mitte, 30. Spieltag – Donnerstag: Die Lerch-Formation braucht gegen den formstarken SC Luhe-Wildenau dringend einen Sieg Verlinkte Inhalte Landesliga Mitte Kareth-Lapp. Lu-Wildenau

Der vergangene Landesliga-Spieltag lief denkbar unglücklich für den TSV Kareth-Lappersdorf. Während die Konkurrenz im Abstiegskampf reihenweise siegte, musste man sich selbst mit einem 2:2 bei Schlusslicht Deggendorf zufriedengeben. Zu allem Überfluss fiel das zweite Gegentor weit in der Nachspielzeit. Die Luft wird dünner, vor den letzten fünf Spieltagen ist das Team von Trainer Bastian Lerch wieder auf einen direkten Abstiegsplatz gerutscht.



Diesen zu verlassen, ist das Ziel am Gründonnerstag. Da empfängt der TSV den SC Luhe-Wildenau. Der formstarke Tabellensechste hat die letzten drei Spiele alle gewonnen, ist seit fünf Partien ungeschlagen – und reist demnach als klarer Favorit auf Kareths Höhen. Nichtsdestotrotz müssen die Gastgeber unbedingt punkten. Allerdings stehen die Vorzeichen personeller Natur denkbar schlecht, muss das Karether Trainerteam doch auf einige Leistungsträger verzichten. Anstoß ist um 19 Uhr.



Matthias Bösl (Sportlicher Leiter TSV Kareth-Lappersdorf): „Die vielen Ausfälle kommen zur Unzeit, da es für uns nur noch Endspiele im Abstiegskampf gibt. Wir glauben weiterhin daran und werden alles für den Klassenerhalt tun. Die Trainer machen eine sehr gute Arbeit und wir haben gezeigt, dass wir gegen jeden mithalten können. Eines ist aber auch klar: Nach dem vergangenen Spieltag helfen uns nur noch Siege weiter. Da ist egal, gegen wen wir spielen. Mit Luhe-Wildenau wartet eine denkbar schwere Aufgabe. Das ist eine körperlich sehr starke und willige Mannschaft, die bei Offensiv-Standards sowie im Umschaltspiel sehr gefährlich ist. Sie sind immer für ein Tor gut. Entscheidend wird die Defensive sein. Wir müssen gut und leidenschaftlich verteidigen und den Fight Abstiegskampf annehmen. Gelingt das, werden wir auch gegen Luhe-Wildenau zu Torchancen kommen. Diese gilt es zu nutzen.“



Personalien: Auf der Ausfallliste stehen die erkrankten Michael Kirner und Alexander Fuchshuber, Thomas Schmidt, Christof Ostermayr, Raphael Kreitmeier, Lukas Scheinost sowie – neu – Felix Bomber und Julian Kessner, der sich im letzten Spiel die Achillessehne gerissen hat. Ob Kapitän Marco Fehr mitwirken kann, ist fraglich. Michael Amann kehrt in den Kader zurück.





Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Mit Kareth-Lappersdorf erwartet uns eine fußballerisch richtig gute Mannschaft, die mit Sicherheit alles versuchen wird, die Punkte bei sich zu behalten. Wir werden auch gegen Lappersdorf wieder Vollgas geben müssen, um unsere kleine Serie weiter auszubauen. Wenn wir allerdings so auftreten wie in den letzten Spielen, bin ich guter Dinge, dass wir auch wieder Punkte einfahren werden.“



Personalien: Die verletzten Dominik Zawal, Lukas Winderl und Jonas Held müssen ersetzt werden. Zudem steht Fabian Geitner urlaubsbedingt nicht zur Verfügung.





