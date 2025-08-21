Kareth peilt 6. Streich an – Endet Thalmassings Remis-Run?

Der neue Tabellenführer der Bezirksliga Süd ist bereits am Freitag am Zuge. Gegen die SpVgg Ramspau will der TSV Kareth zu Hause seiner Favoritenrolle gerecht werden – und seine Serie auf sechs Siege am Stück ausbauen. Verfolger FC Viehhausen empfängt zeitgleich den SV Breitenbrunn. Zurück in die Spur möchte der TB/ASV Regenstauf, der am Sonntag gegen Newcomer BSC Regensburg ebenfalls Heimrecht genießt. Zu richtungsweisenden Spielen im – quasi noch nicht existenten – Tabellen-Mittelfeld kommt es zwischen Bach und Prüfening sowie Hainsacker und Thalmassing.

Tabellenführung futsch: Nichts wurde es für den FC Viehhausen (3., 13) mit einem Auswärtssieg in Wenzenbach. Mit 1:3 ging die rassige Partie verloren. Knackpunkt: Noch in der ersten Halbzeit verlor der FC seinen Kapitän und Abwehrchef Bernd Morgenthum, der wegen einer Notbremse die Rote Karte sah. Folglich ist Morgenthum fürs Heimspiel gegen den SV Breitenbrunn (12., 7) gesperrt. Trotz seines Fehlens wollen Kalteis, Schmid & Co. unbedingt in die Erfolgsspur zurück. Anvisiert wird der vierte Sieg im vierten Heimspiel. Die Gäste durften sich zuletzt über einen Teilerfolg freuen. Weit in der Nachspielzeit kamen sie im Heimspiel gegen Thalmassing noch zum Ausgleich. Vor allem auf die gezeigte kämpferische Darbietung kann die Reichold-Elf aufbauen.







Ganz spät schoss Raphael Kreitmeier des TSV Kareth-Lappersdorf (1., 15) doch noch zum Auswärtsdreier gegen den BSC Regensburg. Zuvor hatte sich der Landesliga-Absteiger lange die Zähne ausgebissen an der gegnerischen Abwehr. Am Ende zählte aber eh nur das Ergebnis; mit dem fünften Sieg in Folge hat Kareth Platz 1 übernommen. Die Zielvorgabe für Freitagabend ist das klar: Im Heimspiel gegen die SpVgg Ramspau (7., 8) nachlegen und die Tabellenführung verteidigen. Etwas dagegen haben natürlich die Ramspauer Spieler, die von ihrem Trainer David Romminger sicherlich bestens auf diese Hammer-Aufgabe eingestellt werden. Dazu kommt: Die SpVgg hat in dieser Saison schon bewiesen, dass sie an einem guten Tag jedes Team in der Liga vor Probleme stellen kann.





Von einem „gebrauchten Tag“ sprach Parsbergs Coach Stephan Buckow im Nachgang des 1:1-Remis gegen Hainsacker. Der TVP ließ zunächst beste Chancen auf das 2:0 oder 3:0 liegen, um später dem Gegner das Tor förmlich zu schenken. Insgesamt haben die Kicker aus dem Landkreis Neumarkt einen eher durchwachsenen Saisonstart absolviert, sind derzeit Achter mit sieben Punkten. Die nächste Heimaufgabe führt den SV Schwarzhofen (14., 5) an die Hatzengrün. Die Gastmannschaft wartet seit vier Spielen auf ein Erfolgserlebnis (0/2/2), wobei sie ein richtig schweres Programm absolvieren musste. Frisches Selbstvertrauen dürfte der Erfolg im Kreispokal unter der Woche gegeben haben. Übrigens: Das letzte Duell dieser beiden Teams liegt 16 Jahre zurück.





Wohin führt der Weg des SV Töging (5., 9)? Der Liganeuling startete vorzüglich in die Saison, musste am vergangenen Doppelspieltag jedoch zwei Niederlagen einstecken. Sowohl gegen Ramspau als auch gegen Prüfening blieb man ohne eigenen Torerfolg. Dies soll und muss sich wieder ändern, ansonsten droht am Samstag die nächste Nullrunde. Mit dem SV Wenzenbach (2., 14) gastiert die einzige noch ungeschlagene Mannschaft des Klassement (4/2/0) im Altmühltal. Um die Position im oberen Tabellenbereich zu festigen, strebt die Brandl-Formation den fünften Saisonsieg an. Für dieses Vorhaben fehlt Max Freitag nach seiner Roten Karte gegen Viehhausen.







Seit nunmehr vier Spielen wartet Aufsteiger 1. FC Schwarzenfeld (16., 3) auf einen Punktgewinn. Daraus resultierte das Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz. Immerhin im Kreispokal war die Schwarzweißen erfolgreich. Unter der Woche gab's beim Kreisligisten SV Kemnath a.B. ein 2:1-Sieg. Nun soll auch im Ligabetrieb der Knoten platzen. Und zugleich der erste Heimsieg her. In vielerlei Hinsicht ist die Partie gegen den FC Pielenhofen-Adlersberg (13., 6) also eine richtungsweisende. Vorsicht ist geboten: Die Pielenhofner Mannschaft feierte letzten Sonntag einen überraschenden 2:0-Heimtriumph über Regenstauf. Genauso konzentriert will sie auch diesmal auftreten.





In einer schwierigen Phase steckt der BSC (15., 3). Am zweiten Spieltag gab's den ersten Sieg. Anschließend setzte es vier Niederlagen am Stück. Bitter lief das zurückliegende Heimspiel gegen Kareth. Erst in der Nachspielzeit bekamen die Regensburger den Todesstoß zugesetzt. Dieses Gegentor hatte man sich selbst zuzuschreiben. Dementsprechend fahren die Mannen vom Trainerduo Klica / Verschl mit einer Portion Wut im Bauch nach Regenstauf. Der heimische TB/ASV (4., 13) ist eine Woche nach der Auswärtsniederlage in Pielenhofen bestrebt, in die Erfolgsspur zurückzukehren. Einen weiteren Punktverlust wollen sich die Blitzer nicht erlauben. Konsequenz und volle Konzentration werden hierfür unerlässlich sein.





Zwei absolute Liga-Dinos kreuzen am Sonntag die Klingen. Die SpVgg Hainsacker (9., 7) gehört seit 2012 ununterbrochen dem Starterfeld der Bezirksliga Süd an. Sogar schon seit 2009 ist der FC Thalmassing (10., 7) ohne Pause dabei. Sprich: Beide Mannschaften kennen sich in- und auswendig. Die Bilanz der letzten Jahre ist nahezu ausgeglichen. Vieles spricht für ein typisches 50/50-Spiel, in denen es dieses Mal um ganz wichtige Punkte geht. Der Sieger dürfte einen größeren Sprung in der Tabelle machen. Nebenbei möchten die Hausherren, die am Dienstag einen 3:0-Sieg gegen Kreisligist Wörth im Pokal feierten, ihren kleinen Ungeschlagen-Lauf (2/1/0) weiter fortsetzen. Auf der anderen Seite sind die Roosters darauf aus, der kuriosen Serie von vier Unentschieden nacheinander endlich ein Ende zu setzen – mit einem Sieg versteht sich.





Der Knoten scheint geplatzt zu sein beim VfB Bach (11., 7)! Erst ein typischer Fehlstart, dann folgte auf den ersten Saisonsieg sogleich der zweite. Spielertrainer Sven Leppien freute sich nach dem 1:0-Erfolg in Ramspau über eine „überragende Mannschaftsleistung: so kann es weitergehen.“ Und weitergehen soll es bestenfalls gleich mit dem nächsten Dreier. Zu Gast am Donauufer ist der FSV Prüfening (6., 8). Der rangiert zwar fünf Tabellenplätze vor dem Gastgeber, hat aber auch nur einen Punkt mehr auf dem Konto. Vor den Regensburgern kann man nur den Hut ziehen: Trotz eines großen Kader-Engpasses kämpfte man den SV Töging zum Abschluss der englischen Woche mit 2:0 nieder. Fürs Wochenende hofft Coach Christoph Bächer, der sich zuletzt selbst einwechselte, wieder auf mehr personelle Alternativen.