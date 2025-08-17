Der FSV Prüfening (links Fabian Kaiser) hielt Töging nieder. – Foto: Felix Schmautz

Kareth neuer Erster – Zwei Rote in Wenzenbach – Pielenhofner Coup Bezirksliga Süd, der Sonntag: Bach legt in Ramspau nach +++ Parsberg erwischt „gebrauchtem Tag" +++ Wenzenbach gewinnt Topspiel gegen Viehhausen +++ Prüfening feiert wichtigen Heimsieg

Der neue Tabellenführer der Bezirksliga Süd heißt TSV Kareth-Lappersdorf! Der Lerch-Elf reichte das „goldene Tor“ von Raphi Kreitmeier in der Nachspielzeit zu einem 1:0-Auswärtssieg beim BSC Regensburg. Der VfB Bach konnte zwei Tage nach dem ersten Saisonsieg nachlegen und gewann in Ramspau knapp mit 1:0. Über wichtige Heimdreier durften sich der FSV Prüfening und der FC Pielenhofen-Adlersberg, der gegen Regenstauf einen Überraschungs-Coup landete, freuen. In der achten Minute der Nachspielzeit (!) glich der SV Breitenbrunn im Heimspiel gegen Thalmassing auf 2:2 aus. Im Topspiel des Tages rang der SV Wenzenbach den FC Viehhausen mit 3:1 nieder und kraxelt auf Platz zwei.



Christoph Bächer (Trainer FSV Prüfening): „Meine Truppe belohnt sich zum Abschluss der englischen Wochen endlich mit einem Sieg, nachdem wir kadertechnisch maximal dezimiert waren. Gegen Töging konnten wir unsere zahlreichen, gut herausgespielten Top-Chancen nicht nutzen, nutzten aber endlich mal zwei unserer zahlreichen Ecken. In der zweiten Hälfte verwalteten wir die Führung konsequent und profitieren davon, dass die kämpferischen Gegner ihre wenigen, aber guten Chancen nicht nutzen konnten.“







Robert Huber (Sportlicher Leiter FC Pielenhofen-Adlersberg): „Eine sehr konzentrierte Leistung von uns. Regenstauf hatte mehr Ballbesitz über die 90 Minuten, verzeichnete allerdings kaum Torchancen. In der ersten Halbzeit konnten wir drei bis vier Tore machen. In der zweiten Halbzeit erhöhte Regenstauf den Druck nochmal. Aber der Sieg ist verdient







Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Kareth hatte zwar 70 Prozent Ballbesitz, konnte uns aber nicht wehtun. Wir haben nichts zugelassen. In der Nachspielzeit wurde eine Dummheit zu Recht bestraft. Mit einer Aktion haben wir uns das ganze Spiel kaputt gemacht.“







Sven Leppien (Trainer VfB Bach): „Wir haben völlig verdient gewonnen. Eine überragende Mannschaftsleistung, ein super Wochenende. Höchsten Respekt an die Mannschaft. So kann es weitergehen!“







Stephan Buckow (Trainer TV Parsberg): „Eine bittere Pille für uns. Zur Halbzeit muss es eigentlich 3:0, 4:0 oder 5:0 stehen. Da haben wir den Gegner am Leben gelassen. Die zweite Hälfte war ein wenig zerfahren. Wir hauten dem Torwart selbst den Ball aus den Händen und kassierten das Gegentor. Alles in allem ein gebrauchter Tag für uns.“







Florian Reichold (Trainer SV Breitenbrunn): „Zwei Geschenke für Thalmassing reichen für einen Punktgewinn für die Gäste. Ein hochverdientes Unentschieden, dass aufgrund der vergebenen Chancen am Ende zwar glücklich, aber mehr als verdient war.“







Matthias Beier (Sportlicher Leiter SV Wenzenbach): „Von Anfang an war es ein sehr zweikampfbetontes Spiel. Nach unseren beiden Toren sowie der Roten Karte an den Gegner wegen einer Notbremse, haben wir wahrscheinlich gemeint, das Spiel ist entschieden. Durch eine Unachtsamkeit kam der Gegner jedoch zurück. Die zweite Hälfte lief auf Augenhöhe. Bis zum Ende war es auf Messer Schneide, ehe wir das Spiel mit dem 3:1 für uns entschieden gegen einen sehr guten Gegner,“