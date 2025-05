Kareth muss in die Bezirksliga – Parsberg gewinnt Krimi

Trauerstimmung herrscht auf Kareths Höhen. Der eigentlich nicht denkbare Fall ist eingetreten und der Vorjahresfünfte der Landesliga Mitte muss den Gang in die Bezirksliga antreten – so wie letztmals 2014, als unter Franz Koller der sofortige Wiederaufstieg gelang. Drei Tage nach der derben 2:5-Hinspielklatsche beim FC Tegernheim bezog der TSV Kareth-Lappersdorf im Rückspiel zu Hause eine 1:3-Niederlage – nach der es zur Halbzeit aber nicht ausgesehen hatte. Tegernheim kämpft nun in der zweiten Relegationsrunde gegen den TV Parsberg final um das Landesliga-Ticket. Die Parsberger lieferten sich im Parallelspiel mit der U23 der SpVgg SV Weiden ein offenes und dramatisches Spiel, einen Krimi, welcher in die Verlängerung und schließlich ins Elfmeterschießen ging. Dort versagten zwei Weidener Schützen die Nerven. Der TVP zeigte sich nervenstark und wahrt sich die Chance auf den Landesliga-Erhalt. Die Nordoberpfälzer gehen hingehen auch nächste Saison in der Bezirksliga Nord an den Start.



Die Hypothek war groß für den Gastgeber. Drei Tore musste Kareth-Lappersdorf aufholen, um eine Verlängerung zu erzwingen. Und zwischenzeitlich erschien das große Comeback keineswegs ausgeschlossen. In der ersten Halbzeit wirkten die Tegernheimer vor 800 Zuschauern überraschend lethargisch, taten nicht viel für das Spiel. Herr im Haus war der TSV. „Nach dem Spiel am Donnerstag dachte ich eigentlich, dass wir von uns überzeugt sind. In der ersten Halbzeit hat man gemerkt, dass wir ein wenig Angst hatten. Da waren die Füße schwer, da haben wir uns gefühlt nur aufs Verteidigen konzentriert. Wir dachten, wir können dass irgendwie rumwuppen“, kreidete FC-Trainer Michael Fischer die Passivität seiner Elf an. Richtig heiß wurde die Partie, als Youngster Lukas Fritz in „Robben-Manier“ zum hochverdienten 1:0 für Kareth traf (37.). Früher im Spiel hatte Gästekeeper Stefan Walter einen Kopfball von Felix Bomber glänzend pariert (19.).



Im zweiten Abschnitt fand Tegernheim besseren Zugriff, trat nun deutlich abgeklärter auf als zuvor. „In der Halbzeit habe ich meinen Spielern gesagt: Hey Männer, ihr müsst dieses Spiel genießen, ihr müsst Spaß haben, geht mit breiter Brust raus und zeigt, wie gut ihr seid“, erklärte Fischer nachher das Rezept. Jojo Bierlmeier, der Doppeltorschütze aus dem Hinspiel, köpfte einen Eckball zunächst haarscharf übers TSV-Tor (57.). Keine zwei Minuten später machte es Bierlmeier besser, als ihm den Ball nach einer unzureichend geklärten Freistoßflanke vor die Füße fiel und er entschlossen einnetze (59.). Und der Tegernheimer Ausgleich – nun musste Kareth erneut drei Tore aufholen – war ein Wirkungstreffer. In der letzten halben Stunde brannte nicht mehr wirklich etwas an. Als Daniel Ertel nach einem Steckpass ins lange Eck zum 1:2 traf (80.), war der Drops endgültig gelutscht. Tegernheims dritter Treffer (Tobias Scherzer/83.) kurz darauf fiel nicht mehr ins Gewicht. „In der zweiten Hälfte hat sich das Spiel komplett gedreht. Aufgrund dessen haben wir mehr als verdient gewonnen“, so ein erleichterter Gästetrainer. Und weiter: „Über beide Spiele gingen drei Halbzeiten an uns, würde ich sagen. Deshalb ist unser Weiterkommen verdient.“









Es lief ähnlich wie im Hinspiel. Im Parsberger Regen lieferten sich die Kontrahenten ein offenes Spiel, „ein brutales Spiel mit zwei Mannschaften auf absoluter Augenhöhe“, wie es TV-Coach Stefan Weber formulierte. In der Anfangsphase war den Mannschaften schon anzumerken, was auf dem Spiel stand. Dennoch suchte man hüben wie drüben das Heil in der Offensive. Im Vergleich zum Hinspiel fand Weiden II deutlich schwungvoller ins Spiel. Nach einem sehr schönen Spielzug brachte Johannes Rodler die SpVgg früh in Führung (9.). In der Folge wurde Parsberg besser, brachte den Gegner mit Ballstafetten und langen Bällen immer wieder in Verlegenheit. In der 23. Minute wurde Stürmer Fabian Heinloth von Gästekeeper Marko Smodlaka von den Beinen geholt, den fälligen Elfmeter verwandelte Matthias Pröbster sicher zum Ausgleich. Der Pfosten verhinderte die abermalige Weidener Führung durch Stefan Graf (28.).



Ähnlich ging es auch nach der Pause weiter. Die Teams begegneten sich weiter auf Augenhöhe. Es gab Möglichkeiten hüben wie drüben, allerdings ohne die absoluten Hochkaräter. Nach intensiven und spannenden 90 Minuten blieb es beim 1:1. In der folgenden Verlängerung setzte der TV den Punch zum 2:1, durch ein unglückliches Eigentor von Dominik Farmbauer nach einer hohen Flanke (101.). „Eine Willensleistung“, befand Weber, „Wir haben den Weidenern kaum Luft zum Atmen gelassen und das Eigentor mehr oder weniger erzwungen.“ Michael Riepl vergab die Entscheidung (116.) und. quasi im direkten Gegenzug erzielte Clemens Käs aus abseitsverdächtiger Position das 2:2. Im Elfmeterschießen verschossen die Weidener Akteure Johannes Rodler und Paul Richthammer. Auf Parsberger Seite trafen alle. „Hut ab vor meiner Mannschaft. Die Resilienz und Widerstandsfähigkeit war heute sehr groß. Ich freue mich auf die Endrunde des Relegationsturniers und auf zwei weitere schöne Spiele gegen Tegernheim.“