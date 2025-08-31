Coach Bastian Lerch bleibt mit dem TSV Kareth auf Erfolgskurs. – Foto: Redaktion Schwandorf

Kareth mit Top-Comeback – Hainsacker geht unter – BSC atmet auf Bezirksliga Süd, der Sonntag: Parsberg landet Arbeitssieg +++ Ramspau knöpft Favorit Regenstauf im Marktderby einen Punkt ab +++ Wenzenbach kämpft Bach nieder

Der Super-Sonntag in der Bezirksliga Süd wurde beinahe mit einer Überraschung eröffnet. Aber nur beinahe. Dauer-Sieger und Tabellenführer TSV Kareth-Lappersdorf sah sich am frühen Nachmittag beim Gastspiel gegen den FSV Prüfening bereits mit 0:2 im Hintertreffen. Es folge ein bärenstarkes Comeback der Lerch-Formation. Kapitän Fehr und der doppelt erfolgreiche Hofner schossen dem TSV noch einen 3:2-Sieg heraus gegen starke Gastgeber – Kareths siebter Sieg in Folge.



Christoph Bächer (Trainer FSV Prüfening): „Nach dem Spiel gegen Bach eine überragende Reaktion und eine sehr disziplinierte Leistung meiner Mannschaft. Leider können wir den Vorsprung nicht festhalten, weil wir ein klein wenig unsere Struktur verlieren und dadurch unglückliche Tore kassieren. Glückwunsch an Kareth!“



Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Am Ende des Tages war es ein Arbeitssieg, ein Sieg des Willens. Ein Kompliment an Prüfening, die es richtig gut gemacht und zwei Fehler von uns zum 2:0 ausgenutzt haben. Gott sei Dank haben wir anschließend sehr viel Mentalität bewiesen und immer an uns geglaubt. So konnten wir es umbiegen. Da bin ich richtig stolz auf die Truppe. Dennoch wissen wir schon, dass wir noch einiges an Arbeit vor uns haben.“









Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „Das war die richtige Reaktion auf die Niederlage in Parsberg. Wir waren in jeder Phase des Spiels überlegen und haben in regelmäßigen Abständen die Tore gemacht. Nach dem sechsten Tor haben wir es ruhig runtergespielt. Ich bin mit der heutigen Leistung der Mannschaft absolut zufrieden. Auf den Sieg können wir aufbauen.“









Armando Zani (Trainer FC Viehhausen): „Die erste Halbzeit war richtig gut von uns. Wir hatten gute Aktionen und erzielten drei schöne Tore. Die zweite Hälfte hatte leider nicht das Niveau der ersten. Trotzdem war der Sieg am Ende verdient.“









Stephan Buckow (Trainer TV Parsberg): „Im Prinzip lief es wie in den vergangenen Wochen. Wir haben in der ersten Halbzeit unsere Chancen nicht genutzt. Durch einen Platzfehler – der Ball hüpfte unglücklich über den Torwart – bekamen wir das 0:1. Nach der Pause haben wir die ersten 10, 15 Minuten Gas gegeben, ehe die Kräfte ein wenig nachgelassen haben. Pielenhofen kam etwas auf, ohne aber gefährlich zu werden. Zum Schluss ein wirklich verdienter Sieg für uns.“









Thorsten Seufert (Trainer TB/ASV Regenstauf): „Wir waren über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft, haben es aber leider verpasst, aus unseren Chancen das zweite oder dritte Tor nachzulegen. Das Tor haben wir aufgrund einer Zehnminuten-Strafe in Unterzahl bekommen und ist völlig aus dem Nichts gefallen. Für uns leider zwei verlorene Punkte, da mit dem zweiten Tor das Spiel entschieden gewesen wäre.“









Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Eine Willensleistung! Wieder gerieten wir in Rückstand, haben es aber noch in der ersten Halbzeit reguliert. Riesen-Respekt an den Schiedsrichter für seinen Mut, unser 2:1 zu geben, obwohl der Linienrichter auf Abseits entschieden hatte. Wichtige drei Punkte in einem schwachen Spiel mit vielen Fouls und wenig Spielfluss.“













Aktuell spiele noch:



