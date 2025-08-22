Kareth marschiert – »Nicht tragbare« Schirileistung in Viehhausen

Bruno Posayanant (links) und der TSV Kareth bauen ihre Siegesserie weiter aus. (links) und der TSV Kareth bauen ihre Siegesserie weiter aus. – Foto: Dominik Adlhoch

Siegesserie erfolgreich fortgeführt: Der TSV Kareth-Lappersdorf landete am Freitag einen blitzsauberen 3:0-Heimsieg gegen die SpVgg Ramspau. Der Tabellenführer der Bezirksliga Süd marschiert also weiter, gewinnt das sechste Spiel in Folge. Weiter am Karether Rockzipfel hängt der FC Viehhausen. Die Zani-Elf machte es hintenraus – nach einer Ampelkarte an den Gegner – deutlich und fertigte den angereisten SV Breitenbrunn mit 5:1 ab. Damit bleibt die Viehhausener Mannschaft auf zwei Punkte an Kareth dran. Gästetrainer Florian Reichold ließ im Nachgang kein gutes Haar an der Leistung des Schiedsrichtergespanns. Am morgigen Samstag geht's mit drei Partien weiter.



Armando Zani (Trainer FC Viehhausen): „Trotz ein paar Ausfällen konnten wir uns einige Chancen erspielen, welche wir in der ersten Halbzeit nicht nutzen konnten. In der zweiten Halbzeit waren wir in dieser Hinsicht besser und konnten am Ende einen am Ende ungefährdeten Sieg feiern.“



Florian Reichold (Trainer SV Breitenbrunn): „Der Sieg für Viehhausen geht völlig in Ordnung. Auch wenn es erst nicht danach aussah. Schade für meine Jungs! Die Ausfälle sind derzeit nicht zu kompensieren. Leider muss ich aber trotz alledem die Schiedsrichterleistung objektiv bewerten, denn die war weder für Viehhausen noch für uns tragbar! Vielleicht hat der Unparteiische einen schwarzen Tag erwischt, dann war er aber pechschwarz.“









Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Ein gelungenes Spiel von uns. Wir hatten in der zweiten Halbzeit rund zehn Minuten, in denen wir nicht ganz griffig waren. Ansonsten konnten wir unsere Leistung gut auf den Platz bringen und haben schlussendlich auch in der Höhe verdient gewonnen. Kompliment an die Mannschaft. Genau so darf es weitergehen. Nächste Woche gilt es sich wieder gut auf das nächste Spiel vorzubereiten.“