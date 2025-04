Kareth-Lappersdorf freut sich auf viel junges Blut

Die Landesliga-Zugehörigkeit des TSV Kareth-Lappersdorf in der Saison 2025/26 gerät immer mehr in Gefahr. Spätestens nach der bitteren, weil vermeidbaren 0:1-Heimniederlage gegen den SC Luhe-Wildenau schrillen die Alarmglocken auf Kareths Höhen. Da die Konkurrenz aus Roding, Passau und Parsberg zurzeit fleißig Punkte sammelt, zeichnet sich vor den letzten vier Spieltagen ein Zweikampf zwischen dem TSV Kareth (27) und dem FC Amberg (28) um den untersten Relegationsplatz ab. Trotz der sportlich so prekären Lage gibt es Grund zur Freude im TSV-Lager.

Fast ein Dutzend Noch-A-Jugendliche aus dem erfolgreichen 2006er-Jahrgang bleiben dem Verein treu. Sie haben ihre Zusage ligaunabhängig gegeben und werden zur Sommer-Vorbereitung in die beiden Herrenmannschaften übernommen. Grundsätzlich können sich alle Spieler zunächst in der „Ersten“ beweisen.



Jahr für Jahr freut sich der TSV Kareth-Lappersdorf über „junges Blut“ aus der A-Jugend. Heuer sind es besonders viele Talente, die nachrücken. „Wir wollen mit dem sehr guten A-Jugend-Jahrgang 2006 unsere hervorragende Jugendarbeit unterstreichen und dem Karether Weg, das Setzen auf eigene Talente, treu bleiben. Deshalb sind wir froh, dass wir so viele Jugendspieler – ligaunabhängig – für uns gewinnen konnten“, erklärt Matthias Heigl, der momentan sowohl als Co-Trainer der „Ersten“ als auch der U19 fungiert. Zudem ist er seit Kurzem Teil der sportlichen Leitung. „Genau die Spieler, die wir weiter an uns binden wollten, haben uns auch zugesagt“, ergänzt Heigl freudig. Die U19 ist aktuell Tabellendritter in der Landesliga Nord, hat von 20 Spielen 16 gewonnen.



Von den zehn nachrückenden Talenten wechselten fünf Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum des SSV Jahn Regensburg in den Nachwuchs des TSV. Einer kam vom FC Ingolstadt 04. Schon allein diese Zahl unterstreicht den hohen Stellenwert der Karether Jugendausbildung in der Umgebung.



Namentlich rücken Torwart Pablo Bemerl, die Defensivspieler Silas Zahner, Paul Böger, Moritz Krogmann und Nick Ulschmid, die Mittelfeldakteure Leon Farahmand, Emil Simon und Jakob Volland sowie die Offensivkräfte Jonas Brunner und Lukas Fritz nach. Von den Genannten feierten Ulschmid, Böger, Farahmand und Fritz bereits ihr Debüt in der ersten Mannschaft. Letztgenannter ist seit einigen Wochen fester Bestandteil der Truppe von Trainer Bastian Lerch. In sechs Spielen erzielte der 18-jährige Fritz schon zwei Tore.