Kareth landet Achtungserfolg – Absagen-Hagel am Freitag

Die Lappersdorfer hatten in ihrem zweiten Vorbereitungsspiel Grund zur Freude. – Foto: Walter Keller

Äußerst ausgedünntes Testspielprogramm am Freitagabend: Von den überregionalen Spielen mit Oberpfälzer Beteiligung ging letztendlich nur ein einziges über die Bühne. Vielerorts sorgte die drückende Hitze für eine Spielabsage. Unter anderem die DJK Gebenbach und der FC Amberg waren doch nicht im Einsatz. 90 Minuten Schwitzen war dagegen für den TSV Kareth-Lappersdorf angesagt. Der Landesliga-Rückkehrer landete einen nicht unbedingt zu erwartenden Achtungserfolg. Trotz frühen Rückstandes bezwang die Lerch-Truppe den Bayernliga-Aufsteiger SpVgg Landshut mit 3:1 (0:1).



Bei seinem zweiten Vorbereitungsspiel, welches in Tiefenbach ausgetragen wurde, erwischte der TSV Kareth keinen guten Start. Vielmehr hatten Kapitän Fehr, Bomber und Co. zunächst große Probleme, sich auf die Spielweise der Landshuter einzustellen. Der amtierende Meister der Landesliga Mitte markierte nach einer knappen Viertelstunde die verdiente Führung. Nach der Trinkpause (22.) erwachten die Gäste, wurden wesentlich mutiger und ergriffen ihrerseits die Initiative. Auch nach dem Seitentausch blieben die Oberpfälzer gut im Spiel – und belohnten sich nun auch mit Toren. Youngster Robin Hoffmann (54.) und Neuzugang Alexander Merl (62.) – mit seinem zweiten Treffer im zweiten Einsatz für den neuen Klub – drehten das Spiel. In der Schlussphase legte Vuk Aleksic (81.) sogar noch das 3:1 für den Landesligisten drauf.



Entsprechend zufrieden zeigte sich Kareths Trainer Bastian Lerch nach Abpfiff. Sein Resümee fiel folgendermaßen aus: „Ein sehr intensiver und sehr ordentlicher Test. Bis zur Trinkpause hatten wir Riesenprobleme mit der Spielweise des Gegners. Ab dann waren wir sehr gut und deutlich besser im Spiel. Am Ende konnten wir‘s drehen. Wir sind zufrieden, dürfen diesen Sieg aber natürlich auch nicht überbewerten. Wir freuen uns schon wieder auf die nächste intensive Trainingswoche.“ Am Sonntag hätte der TSV gleich wieder geprobt, das Match in Tännesberg wurde jedoch wegen der Hitze abgeblasen.

Diese überregionalen Testspiele am Freitagabend wurden abgesagt:



















