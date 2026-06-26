 2026-06-24T10:25:44.617Z

Testspiel

Kareth landet Achtungserfolg – Absagen-Hagel am Freitag

Die Lerch-Formation biegt das Spiel gegen den Neu-Bayernligisten SpVgg Landshut um und gewinnt 3:1

von Florian Würthele · Heute, 21:39 Uhr · 0 Leser
Die Lappersdorfer hatten in ihrem zweiten Vorbereitungsspiel Grund zur Freude.
Die Lappersdorfer hatten in ihrem zweiten Vorbereitungsspiel Grund zur Freude. – Foto: Walter Keller

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Bayernliga Süd
Landesliga Mitte
SpV Landshut
Kareth-Lapp.

Äußerst ausgedünntes Testspielprogramm am Freitagabend: Von den überregionalen Spielen mit Oberpfälzer Beteiligung ging letztendlich nur ein einziges über die Bühne. Vielerorts sorgte die drückende Hitze für eine Spielabsage. Unter anderem die DJK Gebenbach und der FC Amberg waren doch nicht im Einsatz. 90 Minuten Schwitzen war dagegen für den TSV Kareth-Lappersdorf angesagt. Der Landesliga-Rückkehrer landete einen nicht unbedingt zu erwartenden Achtungserfolg. Trotz frühen Rückstandes bezwang die Lerch-Truppe den Bayernliga-Aufsteiger SpVgg Landshut mit 3:1 (0:1).

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
TSV Kareth-Lappersdorf
TSV Kareth-LappersdorfKareth-Lapp.
1
3

Bei seinem zweiten Vorbereitungsspiel, welches in Tiefenbach ausgetragen wurde, erwischte der TSV Kareth keinen guten Start. Vielmehr hatten Kapitän Fehr, Bomber und Co. zunächst große Probleme, sich auf die Spielweise der Landshuter einzustellen. Der amtierende Meister der Landesliga Mitte markierte nach einer knappen Viertelstunde die verdiente Führung. Nach der Trinkpause (22.) erwachten die Gäste, wurden wesentlich mutiger und ergriffen ihrerseits die Initiative. Auch nach dem Seitentausch blieben die Oberpfälzer gut im Spiel – und belohnten sich nun auch mit Toren. Youngster Robin Hoffmann (54.) und Neuzugang Alexander Merl (62.) – mit seinem zweiten Treffer im zweiten Einsatz für den neuen Klub – drehten das Spiel. In der Schlussphase legte Vuk Aleksic (81.) sogar noch das 3:1 für den Landesligisten drauf.

Entsprechend zufrieden zeigte sich Kareths Trainer Bastian Lerch nach Abpfiff. Sein Resümee fiel folgendermaßen aus: „Ein sehr intensiver und sehr ordentlicher Test. Bis zur Trinkpause hatten wir Riesenprobleme mit der Spielweise des Gegners. Ab dann waren wir sehr gut und deutlich besser im Spiel. Am Ende konnten wir‘s drehen. Wir sind zufrieden, dürfen diesen Sieg aber natürlich auch nicht überbewerten. Wir freuen uns schon wieder auf die nächste intensive Trainingswoche.“ Am Sonntag hätte der TSV gleich wieder geprobt, das Match in Tännesberg wurde jedoch wegen der Hitze abgeblasen.

Diese überregionalen Testspiele am Freitagabend wurden abgesagt:

Heute, 18:30 Uhr
FC Wernberg
FC WernbergFC Wernberg
SV Kemnath a. B.
SV Kemnath a. B.SV Kemnath
Abgesagt

Heute, 18:30 Uhr
FC Furth im Wald
FC Furth im WaldFC Furth i.W
SC 1919 Zwiesel
SC 1919 ZwieselSC Zwiesel
Abgesagt

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf
SpVgg Hüttenbach-SimmelsdorfHüttenbach
FC Amberg
FC AmbergFC Amberg
Abgesagt

Heute, 18:30 Uhr
DJK Gebenbach
DJK GebenbachGebenbach
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf
Abgesagt

Heute, 19:00 Uhr
TSV Detag Wernberg
TSV Detag WernbergDetag Wernb.
SV Schwarzhofen
SV SchwarzhofenSchwarzhofen
Abgesagt

Heute, 19:00 Uhr
SV Obertraubling
SV ObertraublingSV Obertraubling
TV Parsberg
TV ParsbergTV Parsberg
Abgesagt


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