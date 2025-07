Kareth II setzt erste Duftmarke – Sportclub erster Tabellenführer

Erfolgreicher Start für das Absteiger-Duo: Der TSV Kareth-Lappersdorf II münzte einen Rückstand spät in einem Sieg um, gewann auswärts beim Freien TuS mit 2:1. An die Tabellenspitze setzte sich Kareths Mitabsteiger SC Regensburg per klarem 4:1-Erfolg bei Aufsteiger FC Laub. Außerdem waren zum Saisonauftakt der FC Oberhinkofen, der SV Obertraubling und die SG Walhalla erfolgreich. In Ponholz und Burgweinting gab es hingegen keinen Sieger.



Die SG Walhalla holte sich bereits am Freitag die Maximalausbeute vor 80 Zuschauern zu Gast beim SV Donaustauf. Den ersten Treffer landete Philipp Dorn in der zehnten Spielminute für die SGW. In der 26. Minute sah Philipp Neumeier die zehn-Minuten-Auszeit. Higor Tonet besiegelte den Dreier in der 66. Minute für die Gäste. Schiedsrichter: Laurin Lieber, Christian Walser, Alexander Sauer







Trotz der frühen Führung musste sich der Freie TuS Regensburg vor 125 Schaulustigen dem Bezirksliga-Absteiger TSV Kareth-Lappersdorf II geschlagen geben. Moritz Bauer landete in der 21. Minute das 1:0, erst in der 80. Minute erzielte Moritz Rudorf den Ausgleich für den TSV und die Nachspielzeit brachte dank Niklas Lamminger (90.+2.) den Dreier für die Gäste mit sich. Schiedsrichter: Simon Ettl, Markus Schmiedefeld, Maximilian Schäfer







Der SV Burgweinting und der SV Harting trafen zum Saisonstart vor 80 Zuschauern aufeinander. Beide Kontrahenten konnten ihre Chancen nicht verwerten und so endete die Partie in einem torlosen Remis. Kurz vor Schluss sah Maximilian Menke vom SV Harting (89.) noch die gelb-rote Karte und es gab insgesamt sieben Minuten Nachspielzeit. Schiedsrichter: Baris Bektas, Tim Starzinger, Danny Schmidt







Ebenfalls nur einen Punkt gab es für den ATSV Pirkensee-Ponholz und die SpVgg Ziegetsdorf vor 100 Besuchenr. In Front brachte Philipp Resch die Gäste in der 13. Spielminute, erst in der zweiten Hälfte (58.). erzielte Johannes Niedermeier den Ausgleichstreffer. Mit einem Elfmetertreffer durch Philipp Resch gingen die Ziegetsdorfer in der 77. Minute erneut in Führung, doch Lukas Schießl nutzte die Nachspielzeit (90.+5.) und glich zum 2:2 aus. Schiedsrichter: Julian Reinwald, Christina Bollwein, Felix Koller







Den Dreier daheim fuhr der SV Obertraubling vor 100 Zuschauern ein. Zu Gast am ersten Spieltag war der FC Mintraching, der keine Chancen verwerten konnte. Max Heberlein netzte in der 76. Minute zugunsten der Hausherren ein und Noah Reinermann erhöhte in der 79. Minute. Die Punkte daheim besiegelte Max Heberlein in der 87. Minute. Schiedsrichter: Kiran Becker, Vincent Diewald, Carina Wellner







Absteiger SC Regensburg konnte sich beim Liganeuling FC Laub vor 150 Fans besser behaupten. Bereits in der dritten Minute brachte Stefan Michalka den SC in Front, Simon Schmitts gelang in der zehnten Minute der Ausgleichstreffer, doch Alexander Alvarez Niebauer brachte die Gäste in der 15. Minute erneut in Führung und Jannis Hufsky legte noch in der ersten Halbzeit eine Bude drauf (41.). Mit dem 1:4 Treffer von Alexander Alvarez Niebauer setzte sich der SC Regensburg somit klar durch. Schiedsrichter: Stefan Koch, Leo Baier, Fabio Peter







Einen knappen Heimsieg landete der FC Oberhinkofen am ersten Spieltag vor 55 Zuschauern. Zu Gast war der TSV Wörth/Donau. In der zehnten Minute brachte Jakob Blank die Hausherren in Führung, doch in der 39. Minute glich Christoph Biederer für den TSV aus. In der zweiten Hälfte brachte Jakob Blank (52.) erneute Führung und legte in der 60. Minute noch einen Treffer drauf. Kurz darauf konnte Martin Gazdek (61.) noch auf 3:2 verkürzen, doch mehr Chancen konnten nicht verwertet werden. In der 89. Minute sah Elias Si Hocine noch die Ampelkart und in der Nachspielzeit ging auch der TSV durch die gelb-rote Karte für Yannick Stegmann noch in Unterzahl (90.+5.). Schiedsrichter: Thomas Federhofer, Maximilian Biener, Elias Braun