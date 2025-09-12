Kareth II prüft Primus – Obertraubling vs. Donaustauf

Der Klassenprimus der Kreisliga 1 ist bereits am Samstag gefordert. Dabei steht der SC Regensburg vor einer echten Bewährungsprobe, wenn er Absteiger TSV Kareth II an der Alfons-Auer-Straße empfängt. Der Tabellenzweite SV Obertraubling genießt gegen Donaustauf ebenfalls Heimrecht, während der SV Burgweinting seine Koffer packt und nach Wörth an der Donau reist. Um wichtige Punkte gegen den Abstieg geht's beim Duell FC Laub gegen SG Walhalla.



Der Freie TuS Regensburg (9., 10) ist am Samstagnachmittag der Gastgeber für den ATSV Pirkensee-Ponholz (14., 6). Während sich der ATSV zuletzt gegen den FC Oberhinkofen geschlagen geben musste, sicherte sich der TuS beim SV Donaustauf die Maximalausbeute. und holte so wichtige Punkte.







Bei Spitzenreiter SC Regensburg (1., 21) findet sich ebenfalls bereits am Samstag der TSV Kareth-Lappersdorf II (8., 12) ein. Die Hausherren der Partie konnten sich am vergangenen Wochenende den Dreier beim FC Mintraching einholen, doch auch die Gäste gingen mit dem 3:0 gegen den TSV Wörth erfolgreich mit dem Dreier vom Platz.





So., 14.09.2025, 12:00 Uhr SV Obertraubling SV Obertraubling SV Donaustauf Donaustauf 12:00 PUSH



Der SV Obertraubling (2., 19) empfängt am zehnten Spieltag den SV Donaustauf (12., 7). Die Gäste der Partie konnten sich zuletzt gegen den Freien TuS Regensburg nicht behaupten und gingen leer aus, während sich der SVO im Spitzenspiel beim SV Burgweinting mit einem Punkt im 1:1-Remis trennte.







Der Rangdritte SV Burgweinting (18) tritt am kommenden Wochenende beim TSV Wörth/Donau (6., 15) an. Die Heimelf musste sich am vergangenen Spieltag beim TSV Kareth-Lappersdorf II ohne Chancenverwertung geschlagen geben. Der SVB hingegen konnte sich zuletzt im Top-Spiel gegen den SV Obertraubling zumindest einen Punkt schnappen.





So., 14.09.2025, 15:00 Uhr SV Harting SV Harting FC Mintraching Mintraching 15:00 PUSH



Seine Koffer packt der FC Mintraching (13., 6) und schlägt beim SV Harting (5., 16) auf. Die Hausherren der kommenden Partie sicherten sich am vergangenen Wochenende bei der SG Walhalla Regensburg die Maximalausbeute knapp; der FC Mintraching musste sich zuletzt chancenlos gegen den SC Regensburg geschlagen geben.







Die SG Walhalla Regensburg (10., 10) ist am Sonntag beim FC Laub (11., 7) zugegen. Beide Teams konnten sich zuletzt nicht behaupten, die SG Walhalla musste eine knappe Heimniederlage gegen den SV Harting einstecken, der FC Laub war zu Gast bei der SpVgg Ziegetsdorf, wo sie sich ebenfalls knapp geschlagen geben mussten.





So., 14.09.2025, 15:30 Uhr FC Oberhinkofen FC Oberhinkofen SpVgg Ziegetsdorf Ziegetsdorf 15:30 PUSH



Beim FC Oberhinkofen (4., 17) gibt die SpVgg Ziegetsdorf (7., 13) ihr Stelldichein. Mit einem knappen Heimsieg setzte sich die SpVgg zuletzt gegen den FC Laub durch und holte sich somit den Dreier. Der FCO war zu Gast beim ATSV Pirkensee-Ponholz und sicherte sich dort klar die Maximalausbeute.