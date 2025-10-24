Kareth II geht 1:8 baden – Kellergipfel in Mintraching

Unter der Woche ließ der FC Oberhinkofen in der Kreisliga 1 die Muskeln spielen. Die Farahmand-Elf fegte in einem Nachholspiel förmlich über den TSV Kareth II hinweg, gewann auswärts überdeutlich mit 8:1. Möglichkeit auf Wiedergutmachung haben die Karether bereits am Samstag, wenn der SV Donaustauf auf Kareths Höhen aufschlägt. Derweil steht Spitzenreiter SC Regensburg vor einer echten Nagelprobe. Der formstarke Rangfünfte Freier TuS ist zu Gast. Im Tabellenkeller stehen sich die beiden Letztplatzierten FC Mintraching und ATSV Pirkensee-Ponholz gegenüber.

Der TSV Kareth-Lappersdorf II unterlag am vergangenen Dienstag im Nachholspiel klar dem FC Oberhinkofen. Vor 50 Schaulustigen netzte Elias Si Hocine bereits in der ersten Spielminute ein und legte in der 29. Minute noch eine Bude drauf. Felix Groda (39.) und Jakob Blank (43.) brachten den Halbzeitstand von 0:4 für den FCO. In der 48. Minute erzielte Elias Si Hocine einen weiteren Treffer, dann kamen auch die Gastgeber zum Abschluss, Marius Frammersberger erzielte das 1:5 in der 64. Minute. Erneut traf Felix Grad in der 65. Minute für den FCO und auch Elias Si Hocine konnte die Kugel in der 73. Minute noch einmal ins Netz bringen. Mit dem achten Treffer durch Florian Ling in der 83. Minute sicherte sich der FC Oberhinkofen den klaren Sieg in der Partie auf Kareth´s Höhen. Schiedsrichter: Tim Starzinger, Tobias Lohneisen, Oliver Grundmann





Hinspiel: 2:1. Bereits am Samstag bekommt es der TSV Kareth-Lappersdorf II (11., 16) auf heimischem Terrain mit dem SV Donaustauf (8., 18) zu tun. Im Hinspiel setzte sich der TSV KaLa II knapp durch, konnte jedoch beim SV Obertraubling unter der Woche keine Punkte einsacken. Der SVD hingegen holte sich einen Punkt gegen den FC Mintraching im Remis ein.







Hinspiel: 1:0. Bei der SG Walhalla Regensburg (12., 13) ist zum 16. Spieltag die SpVgg Ziegetsdorf (7., 20) zugegen. Die Hausherren der kommenden Partie konnten sich am vergangenen Spieltag beim ATSV Pirkensee-Ponholz klar den Dreier einholen und belohnten sich auch im Hinspiel mit der Maximalausbeute, während die SpVgg sich zuletzt ohne Chancenverwertung beim SV Burgweinting geschlagen geben musste.







Hinspiel: 1:3. Der Freie TuS Regensburg (5., 27) ist am kommenden Samstag zu Gast beim SC Regensburg (1., 37). Im Hinspiel konnte sich der Sportclub nicht durchsetzen, doch am vergangenen Spieltag sicherten sie sich beim FC Oberhinkofen die Maximalausbeute. Der Freie TuS konnte sich lediglich einen Punkt am vergangenen Wochenende gegen den TSV Wörth/Donau einholen.





Hinspiel: 3:3. Der SV Burgweinting (2., 32) empfängt den FC Laub (10., 17) am Sonntag auf Kunstrasen. Im Hinspiel kämpfte sich der SVB nach einem 0:3-Rückstand auf einen Punkt zurück und sicherte sich am letzten Sonntag klar die Maximalausbeute gegen die SpVgg Ziegetsdorf. Der FC Laub musste sich mit einem Punkt gegen den SV Harting am vergangenen Spieltag zufrieden geben.







Hinspiel: 3:2. Der SV Obertraubling (3., 31) tritt am 16. Spieltag beim TSV Wörth/Donau (6., 26) an. Im Hinspiel konnte sich der TSV knapp gegen den SVO durchsetzen, doch am vergangenen Spieltag kamen sie beim Freien TuS Regensburg nicht über ein Remis hinaus. Die Obertraublinger sicherten sich zuletzt gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II den klaren Heimdreier.





Hinspiel: 3:3. Der SV Harting (9., 17) macht den Gastgeber für den FC Oberhinkofen (4., 29). Im Hinspiel gab es für die beiden Kontrahenten nur einen Punkt im 3:3-Remis. Auch am vergangen Spieltag konnte sich der SV Harting nur einen Punkt beim FC Laub einholen, während Oberhinkofen dem SC Regensburg klar unterlegen war.







Hinspiel: 3:1. Kellerduell in Mintraching: Beim FCM (13., 10) findet sich zum 16. Spieltag der ATSV Pirkensee-Ponholz (14., 6) ein. Im Hinspiel konnten sich die Mintrachinger klar den Dreier einholen, vom letzten Spieltag nahmen sie sich im 1:1-Remis beim SV Donaustauf nur einen Punkt mit. Schlusslicht PiPo musste sich gegen die SG Walhalla am vergangenen Spieltag eine klare Niederlage eingestehen.