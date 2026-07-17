Kareth gewinnt »verrücktes Spiel« – Abbach jubelt nach Top-Halbzeit

Matchwinner für den TSV Kareth-Lappersdorf: Doppelpacker Anton Henning. – Foto: Florian Würthele



Simon Sigl (Trainer TSV Bad Abbach): „Wir spielten eine fast fehlerfreie erste Halbzeit und gingen verdient mit 3:0 in Führung. Das einzige Manko war im Prinzip die Chancenverwertung. Wir hätten gut und gerne auch höher führen dürfen. Für die zweite Halbzeit nahmen wir uns vor, keinen Gang zurückzuschalten. Das haben wir so aber nicht umsetzen können. Es hat gefühlt immer ein halber Meter, Meter in den Zweikämpfen sowie in den Aktionen nach hinten wie nach vorne gefehlt. Wir hatten nun weniger Kontrolle und Ballbesitz, waren mehr mit Verteidigen beschäftigt. Vom Kopf her haben wir nicht mehr zu hundert Prozent investiert. Am Ende steht der erste Saisonsieg nach einer sehr, sehr guten ersten Halbzeit.“



Andreas Lengsfeld (Trainer FC Tegernheim): „Die erste Halbzeit war von unserer Seite sehr schwierig. Genau das, was wir uns vorgenommen hatten nicht zu tun, haben wir gemacht: Das Zentrum oft offen gelassen und Bälle im Zentrum verloren. Mit Sicherheit musste der ein oder andere Spieler durch die vielen Ausfälle auf Positionen spielen, die er sonst nicht bekleidet. Aber das hat damit eher weniger zu tun gehabt. Wir haben einfach nicht das umgesetzt, was wir wollten. Die zweite Halbzeit war hingegen aus meiner Sicht sehr gut. Wir sind gut rausgekommen und waren die ganz klar bessere Mannschaft. Wir hätten durchaus mindestens ein zweites Tor verdient gehabt. Dann wird's nochmal eng. Trotz des klaren Rückstands so zurückzukommen und so eine gute zweite Halbzeit zu spielen, spricht für die Jungs.“







Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Am Ende ein verdienter Sieg. Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft. Es ist unser Ziel, jedes Spiel eine solche Intensität reinzukriegen. Dann wird es ganz schwierig, uns zu schlagen. Die Mannschaft zieht so ein Spiel in der 90. Minute, weil sie einfach will, fit ist, sich gegenseitig pusht und unterstützt und nie den Kopf in den Sand steckt. Das ist das, was wir wollen und was wir uns Woche für Woche erarbeiten. Ich bin extrem stolz, hier Trainer sein zu dürfen. Genau da machen wir weiter und an dieser Benchmark lassen wir uns messen.“



Erkan Kara (Sportlicher Leiter SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Ein verdienter Sieg der Heimmannschaft aufgrund der Power, Intensität, aber auch der Kommunikation der Mannschaft. Wir müssen uns bei unserem Keeper bedanken, der uns in den ersten 20 Minuten den Arsch gerettet hat. In der ersten Halbzeit waren wir gar nicht präsent. Im zweiten Durchgang sind wir ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Zwischen der 46. und 60. Minute waren wir präsenter vorm gegnerischen Tor. Hintenraus war es ein verrücktes Spiel. Es ist definitiv eine verdiente Niederlage.“