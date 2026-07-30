Kareth gehen die Keeper aus – Punktloses Trio unter Zugzwang Landesliga Mitte, 3. Spieltag: Luhe-Wildenau hat den FC Amberg zu Gast +++ Hohe Auswärtshürden für Ettmannsdorf und Bad Abbach +++ Verteidigt Burglengenfeld gegen Seebach die Pole Position? +++ Wenzenbach will mit Heimsieg aufs Bürgerfest von Florian Würthele · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser

Burglengenfeld (in Weiß) geht als Tabellenerster, Tegernheim (Schwarz) als Tabellenletzter in den dritten Spieltag. – Foto: Felix Schmautz

In der Landesliga Mitte herrscht zum Start ins Wochenende reges Treiben. Gleich sechs Begegnungen gehen bereits am Freitagabend über die Bühne. Darunter fällt das Oberpfalz-Duell SC Luhe-Wildenau gegen FC Amberg. Fahrten nach Niederbayern haben der TSV Bad Abbach (in Dingolfing), der 1. FC Bad Kötzting (in Passau) sowie die noch punktlosen FC Tegernheim (in Bogen) und SV Schwandorf-Ettmannsdorf (in Hauzenberg) vor der Brust. Speziell die Teams aus Abbach und Ettmannsdorf stehen hier vor hohen Hürden.



Am Samstag genießen die SpVgg Lam und der SV Wenzenbach gegen Türk Gücü Straubing bzw. Vornbach Heimrecht. Abgerundet wird der 3. Spieltag mit dem Sonntags-Heimspiel des ASV Burglengenfeld. Die Naabtalkicker müssen sich gegen den TSV Seebach beweisen und wollen mit dem dritten Saisonsieg die Tabellenführung verteidigen.

Morgen, 18:30 Uhr FC Dingolfing Dingolfing TSV Bad Abbach Bad Abbach 18:30 PUSH



Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Bad Abbach hat sich hervorragend verstärkt und hat eine Mannschaft beisammen, die im vorderen Tabellendrittel mitmischen kann. Wir haben trotz unserer beiden Auftaktsiege ein paar Themen, die wir wieder besser machen müssen. Daheim wollen wir drei Punkte holen und freuen uns auf ein interessantes Freitagabendspiel.“



Personalien: Derzeit können die BMW-Städter aus dem Vollen schöpfen.





Simon Sigl (Trainer TSV Bad Abbach): „Mit Dingolfing treffen wir auf den meiner Meinung nach Top-Favoriten der Liga in dieser Saison. Wir können das Auswärtsspiel also ohne großen Druck angehen. Zumal uns wichtige Offensivkräfte fehlen werden. Alles in allem fahren wir als krasser Außenseiter nach Niederbayern und könnten mit einem Auswärtspunkt, denke ich, sehr gut leben.“



Personalien: Im Offensivbereich gehen mit Jannik Graf (Rotsperre), Florian Gierstorfer (Rippenprellung) und Lukas Fischer (Muskelverletzung) drei Spieler ab. Dafür hat sich Louis Federlein zurückgemeldet.













Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „Nach dem ersten Saisonsieg wollen wir gerade zu Hause nachlegen. Die schwache Vorstellung im Derby gegen Vornbach soll vor eigenem Publikum vergessen gemacht werden. Mit Bad Kötzting kommt ein Gegner, der mit zwei Siegen aus zwei Spielen optimal in die Saison gestartet ist. Die Duelle waren in der Vergangenheit immer sehr knapp – auch diesmal ist wieder mit einem engen Spiel zu rechnen.“



Personalien: Christian Fischer, Kenan Sinanovic und Marco Aigner können nicht mitwirken. Die beiden Neuzugänge Ian Campbell und Ferdinand Fischer-Stabauer sind bereits spielberechtigt.





Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Uns steht eine knifflige Aufgabe bevor. Passau hat gegen Ettmannsdorf ein sehr starkes Spiel abgeliefert und will nun mit Sicherheit den ersten Heimdreier holen. Wir wollen Passau mit einer konzentrierten Leistung ärgern und, wenn es irgendwo möglich ist, etwas Zählbares mit nachhause nehmen.“



Personalien: Die Badstädter müssen auf den privat verhinderten Jakob Hartl verzichten. Auf der Kippe stehen die Einsätze von Franz Brandl, Julian Göttlinger und Jeremias Burkhardt.







Morgen, 18:30 Uhr TSV Bogen Bogen FC Tegernheim Tegernheim 18:30 PUSH



Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): „In Grainet haben wir ein ordentliches Spiel gemacht und ein Sieg wäre sicherlich nicht unverdient gewesen. Die gute Mentalität müssen wir ins Duell gegen Tegernheim transportieren, das für beide Seiten schon enorm wichtig ist. Unter der Woche haben wir anständig gearbeitet, wollen mutig auftreten und den ersten Saisonsieg einfahren. Defensiv müssen wir dafür hochkonzentriert sein, denn Tegernheim ist nach vorne brandgefährlich.“



Personalien: Neben Rotsünder Patrick Fuchs und den im Aufbau befindlichen Christoph Beck kann auch Ivan Mukulu nicht auflaufen.





Andreas Lengsfeld (Trainer FC Tegernheim): „Nach unserem katastrophalen Auftritt gegen Burglengenfeld wollen wir natürlich ein anderes Gesicht zeigen. Auch Bogen ist nicht optimal gestartet. Unser Ziel muss es natürlich sein, unsere ersten Punkte einzufahren – auch wenn wir wissen, dass es wie in jedem Landesligaspiel nicht einfach wird. Sowohl spielerisch als auch von der Einstellung müssen wir an unsere Leistungsgrenze gehen, um Punkte holen zu können.“



Personalien: Neben den fünf Langzeitverletzten Tobias Schwarzmeier, Qlirim Beqaj, Jonas Eigenstetter, Nichita Bucicov und Benjamin Beese steht Kenan Muslimovic auf der Ausfallliste. Der Angreifer muss arbeitsbedingt passen. Hinzu kommt ein Urlauber.









Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Mit Amberg erwarten wir eine Mannschaft mit reichlich höherklassiger Erfahrung und großer fußballerischer Qualität, was sie erst am vergangenen Wochenende wieder nachgewiesen haben. Ich bin dennoch davon überzeugt, dass wir die nötigen Mittel haben, um die Punkte in diesem Derby bei uns zu behalten. Was auch ganz klar unser Ziel ist.“



Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche sieht der Kader keinerlei Veränderungen.





Roman Reinhardt (Sportlicher Leiter FC Amberg): „Wir freuen uns auf dieses besondere Saisonspiel. Respekt an Luhe-Wildenau für ihre Entwicklung in den letzten Jahren – auch mit Blick auf den gesamten Verein. Für uns gilt es, an die Leistung vom Lam-Spiel anzuknüpfen. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass die zwei Auftaktniederlagen von Luhe-Wildenau gegen zwei sehr gute Gegner noch gar nicht aussagekräftig sind. Es wird ein offenes Spiel. Wenn wir die gleiche mannschaftliche Geschlossenheit hinbekommen wie gegen Lam, können wir dort auf jeden Fall gewinnen.“



Personalien: Tizian Hammer ist diese Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und kehrt ins Aufgebot zurück. Ob es beim erkrankten Marc Meyer für einen Kaderplatz reicht, wird sich kurzfristig herausstellen.







Das Lokalduell zwischen Luhe-Wildenau (links Spielertrainer Benjamin Urban) und dem FC Amberg (Noah Majdic) dürfe einige Zuschauer anlocken. – Foto: Thomas Schneider









Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Mit Grainet erwarten wir einen starken Aufsteiger, der körperlich präsent ist und im Umschalten sehr gut ist. Im Heimspiel wollen wir alles dagegensetzen, unsere Qualitäten auf den Platz bringen, unser Spiel aufziehen und am Ende hoffentlich die drei Punkte holen. Wir freuen uns schon auf ein heißes und spannendes Match.“



Personalien: Größere Änderungen gegenüber dem letzten Spiel sind nicht zu erwarten. Laut Lerch ist noch unklar, wer zwischen den Pfosten stehen wird. Aufgrund der Ausfälle von Sebastian Peter und Niklas Kresz hütete zuletzt Anton Brunner das Tor. Der Nachwuchsmann wurde in Bad Kötzting jedoch schwer im Brustbereich getroffen und musste ausgewechselt werden. Routinier Thomas Rachner, der eigentlich längst seine aktive Torwartkarriere beendet hat, sprang daraufhin in die Bresche.





Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): „In Kareth-Lappersdorf erwartet uns ein sehr schwieriges Auswärtsspiel. Unser Gegner ist kein klassischer Aufsteiger wie wir, sondern eine gestandene Landesliga-Mannschaft. Eine junge, sehr gut ausgebildete Truppe, die von einigen erfahrenen und höherklassig erprobten Spielern geführt wird. Wir haben uns gegen Bogen mit einer disziplinierten Leistung unseren ersten Landesliga-Punkt verdient und wollen natürlich auch aus Kareth etwas Zählbares mitnehmen – auch wenn wir uns der Schwere der Aufgabe bewusst sind. Für uns geht es darum, uns Schritt für Schritt an das Niveau der Landesliga anzupassen und uns als Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln.“



Personalien: Neben Langzeitausfall Sebastian Seidl muss auch Maximilian Stockinger passen.









Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): „Mit unserem Auftritt in Vornbach konnten wir insgesamt zufrieden sein. Über 90 Minuten haben wir eine überzeugende Leistung gezeigt, auch wenn wir uns am Ende mit einem Punkt begnügen mussten. Mit Ettmannsdorf erwartet uns eine Mannschaft, die sehr viel Qualität im Kader hat. Nach zwei Niederlagen werden sie alles daran setzen, die ersten Punkte der Saison einzufahren. Unser Job wird es sein, das mit aller Konsequenz zu verhindern. Dafür brauchen wir über die gesamten 90 Minuten maximale Fokussierung, Konzentration und die gleiche Energie wie zuletzt in Vornbach.“



Personalien: Anton Hobelsberger, Alexander Kretz, Philipp Reitberger und Manuel Mader sind nicht einsatzbereit. Letztgenannter hat nach mehrwöchiger Verletzungspause allerdings zumindest wieder das Training aufgenommen.





Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Nach den zwei Auftaktniederlagen wird es nicht einfacher für uns. Nicht nur die enorme Auswärtsstrecke an einem Freitagnachmittag, sondern vielmehr, dass wir erneut auf eine Mannschaft mit hoher Qualität treffen, macht es zu einer unangenehmen Auswärtsaufgabe. In unserer Lage ist es aber derzeit tatsächlich auch nicht so entscheidend, auf welchen Gegner wir treffen. Wir müssen versuchen, mehr Stabilität und eine klare Linie in unser Spiel zu bringen – egal gegen welchen Gegner. Viel zu viel Licht und Schatten kennzeichneten unsere beiden Auftaktpartien. Jeweils konnten wir nach einer katastrophalen ersten Halbzeit in der zweiten Hälfte ein anderes Gesicht zeigen. Das reicht aber nicht, um erfolgreich in der Liga zu sein. Wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute mit einer klaren Spielidee, einer hohen Intensität und als geschlossene Einheit auftreten. Nur dann können wir in dieser Saison erfolgreich sein. So lautet die klare Aufgabenstellung für das Spiel in Hauzenberg.“



Personalien: Mit Timo Vollath wird eine wichtige Stütze in den nächsten Wochen wegen einer Knieverletzung ausfallen. Ansonsten gibt es keine Änderungen zur Vorwoche.







Sa., 01.08.2026, 16:00 Uhr SpVgg Lam SpVgg Lam SV Türk Gücü Straubing TG Straubing 16:00 live PUSH



Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Auch wenn gerade ein bisschen Sand im Getriebe ist, werden wir alles investieren, um das nächste Heimspiel erfolgreich zu bestreiten.“



Personalien: Co-Spielertrainer Christian Mühlbauer ist seit Wochen angeschlagen und ob der Linksfuß auflaufen kann, ist ebenso offen wie das Mitwirken von Jonas Wittenzellner. Fixe Ausfälle sind die beiden Youngster Moritz Mühlbauer und Daniel Lohberger.





Asllan Shalaj (Spielertrainer SV Türk Gücü Straubing): „Beim Vorjahresdritten Lam sind wir Außenseiter, werden dennoch alles probieren, zumindest einen Punkt mitzunehmen und weiter ungeschlagen zu bleiben. Basis dafür wird eine gute Defensivarbeit sein - nach vorne werden wir bestimmt wieder unsere Möglichkeiten bekommen, wenngleich wir dieses Mal leider gerade offensiv personell arg gebeutelt sind.“



Personalien: Der gegen Wenzenbach groß aufspielende Youngster Fynn Spielvogel ist verletzt und fällt ebenso wie die Urlauber Almir Mujcinovic, Emirhan Ayri und Samet Dugolli aus. Erkan Bagci, Arber Zeciri und Yusuf Cetin fehlen ohnehin bereits seit längerer Zeit. Szilard Virag hat sich diese Woche mit unbekanntem Ziel verabschiedet. Sein Comeback feiert Co-Spielertrainer Tobias Richter.









Matthias Beier (Vorsitzender SV Wenzenbach): „Für uns ist es wichtig, aus den Fehlern vom letzten Spiel zu lernen. Defensiv gilt es kompakt zu stehen, und vorne die Möglichkeiten zu nutzen. Vornbach ist ein starker Gegner, der eine gute erste Landesliga-Saison gespielt hat und nun einen guten Start erwischt hat. Nichtsdestotrotz wollen wir daheim am Bürgerfest-Wochenende eine gute Leistung bieten und alles in Waagschale werfen, um wieder Zählbares einfahren zu können.“



Personalien: Abwehrtalent Jonas Grünauer ist verhindert und neben Langzeitpatient Felix Beck der einzige sichere Ausfall. Wieder mit an Bord sind Jakob Klier und Lukas Kaiser. Noch ungewiss ist der Einsatz von Tempostürmer Nico Sturm wegen Urlaubs.





Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): „In Wenzenbach erwartet uns bei einem starken Aufsteiger ein schweres Auswärtsspiel. Gerade defensiv brauchen wir gegen die gefährliche Offensive des Gegners eine Top-Leistung. Kadertechnisch gibt es noch einige Unklarheiten, trotzdem wollen wir nicht leer ausgehen.“



Personalien: Felix Hois, Thomas Schopf, Florian Ruhhammer und Lukas Spannbauer werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.









Matthias Rascher (Trainer ASV Burglengenfeld): „Ich konnte mir Seebach ein paar Mal anschauen und muss sagen, dass sie eines der stärksten Teams der Landesliga Mitte sind. Sie haben viel Wucht in Ihren Reihen, egal in welchen Mannschaftsteilen. Außerdem sind sie im taktischen Bereich total variabel. Das wird nicht leicht. Umsonst haben sie letzte Saison nicht um den Bayernliga-Aufstieg gespielt. Wir haben ein Heimspiel und wollen das von der ersten Minute an zeigen. Für uns wird wichtig sein, dass wir wieder auf unser Maximum in Sachen Einsatz und Laufbereitschaft kommen. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft die gute Trainingswoche mitnehmen wird und unseren Fans zeigen möchte, dass wir auch gegen einen Großen der Landesliga bestehen möchten. Wir hoffen natürlich, dass unsere Fans wieder so eine gute Stimmung machen wie die letzten zwei Spiele. Das tut der Mannschaft richtig gut.“



Personalien: Bei den Naabtalkickern bleibt voraussichtlich alles beim Alten.





Andreas Kölbl (Trainer TSV Seebach): „Wir spielen gegen eine Top-Mannschaft – die das in den ersten beiden Spielen eindrucksvoll bewiesen hat. Für uns gilt es an die phasenweise gute Vorstellung in der Partie gegen Bad Abbach anzuknüpfen und über die gesamte Spielzeit eine konstante Leistung zu bringen.“



Personalien: Wieder dabei ist nach abgesessener Sperre Flügelmann Michael Dietl.