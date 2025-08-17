Kareth feiert last-minute – Pielenhofen schockt Regenstauf

Der FSV Prüfening (links Fabian Kaiser) hielt Töging nieder. – Foto: Felix Schmautz

Der neue Tabellenführer der Bezirksliga Süd heißt TSV Kareth-Lappersdorf! Der Lerch-Elf reichte das „goldene Tor“ von Raphi Kreitmeier in der Nachspielzeit zu einem 1:0-Auswärtssieg beim BSC Regensburg. Der VfB Bach konnte zwei Tage nach dem ersten Saisonsieg nachlegen und gewann in Ramspau knapp mit 1:0. Über wichtige Heimdreier durften sich der FSV Prüfening und der FC Pielenhofen-Adlersberg, der gegen Regenstauf einen Überraschungs-Coup landete, freuen. In der achten Minute der Nachspielzeit (!) glich der SV Breitenbrunn im Heimspiel gegen Thalmassing auf 2:2 aus. Weitere Stimmen folgen.



Christoph Bächer (Trainer FSV Prüfening): „Meine Truppe belohnt sich zum Abschluss der englischen Wochen endlich mit einem Sieg, nachdem wir kadertechnisch maximal dezimiert waren. Gegen Töging konnten wir unsere zahlreichen, gut herausgespielten Top-Chancen nicht nutzen, nutzten aber endlich mal zwei unserer zahlreichen Ecken. In der zweiten Hälfte verwalteten wir die Führung konsequent und profitieren davon, dass die kämpferischen Gegner ihre wenigen, aber guten Chancen nicht nutzen konnten.“







Robert Huber (Sportlicher Leiter FC Pielenhofen-Adlersberg): „Eine sehr konzentrierte Leistung von uns. Regenstauf hatte mehr Ballbesitz über die 90 Minuten, verzeichnete allerdings kaum Torchancen. In der ersten Halbzeit konnten wir drei bis vier Tore machen. In der zweiten Halbzeit erhöhte Regenstauf den Druck nochmal. Aber der Sieg ist verdient







Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Kareth hatte zwar 70 Prozent Ballbesitz, konnte uns aber nicht wehtun. Wir haben nichts zugelassen. In der Nachspielzeit wurde eine Dummheit zu Recht bestraft. Mit einer Aktion haben wir uns das ganze Spiel kaputt gemacht.“







Sven Leppien (Trainer VfB Bach): „Wir haben völlig verdient gewonnen. Eine überragende Mannschaftsleistung, ein super Wochenende. Höchsten Respekt an die Mannschaft. So kann es weitergehen!"














