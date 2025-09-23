Kareth: »Ein Prozess über die ganze Saison«

Das vergangene Wochenende lief optimal aus Sicht des TSV Kareth. Während der SV Wenzenbach überraschend in Schwarzenfeld ausrutschte, erfüllten die Lappersdorfer ihre Aufgabe gegen Thalmassing mit Bravour und kehrten so an die Tabellenspitze der Bezirksliga Süd zurück. Nun steuert das Team von Cheftrainer Bastian Lerch zwei Englischen Wochen hintereinander entgegen. Der Startschuss fällt am heutigen Dienstagabend. Um 19 Uhr ist der TSV im Achtelfinale des Regensburger Toto-Pokals beim Kreisligisten SV Obertraubling zu Gast.

„Generell können wir mit unserem Saisonstart zufrieden sein. Wir machen eine gute Entwicklung“, beschreibt Kareths Coach Lerch den Status quo. Der ehemalige Profitorwart spricht von einem „guten Zug und einer guten Intensität im Training“ sowie von einer „top Gemeinschaft“. Genau da müsse man in den kommenden 19 Saisonspielen weitermachen. Was Lerch festgestellt hat: „Spieltag für Spieltag kriegst du in dieser Liga nichts geschenkt.“









Die zwei bisherigen Saisonniederlagen quittierte der Landesliga-Absteiger, der natürlich von Anfang an zum engen Kreis der Meisterfavoriten zählte, im heimischen Stadion gegen direkten Konkurrenten – Regenstauf und Wenzenbach. „Wir müssen lernen, diese direkten Duelle für uns zu entscheiden. Dahingehend müssen wir uns noch weiterentwickeln. Ich sehe das als Prozess über die ganze Saison. Wovon ich überzeugt bin: Wenn wir so weiterarbeiten, werden wir am Ende des Tages gute Spiele machen und hoffentlich auch weiterhin erfolgreichen Fußball spielen“, so Lerch, dessen Mannschaft eine noch makellose Auswärtsbilanz vorweist.



Vier Spiele binnen 13 Tagen haben Fehr, Hofner & Co. vor der Brust. Die Belastungssteuerung ist da natürlich ein Thema. „Wir schauen, die Einsatzzeiten ein Stück weit zu verteilen. Nichtsdestotrotz haben wir das Ziel, weiterzukommen und die nächste Runde im Pokal zu erreichen“, sagt Lerch vor dem heutigen Pokalspiel in Obertraubling. Der Platzherr zählt seit Jahren zu den Top-Teams der Kreisliga 1, ist aktuell Tabellendritter. Keine Aufgabe also, die einfach so im Vorbeigehen zu lösen ist.