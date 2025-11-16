Kareth dreht auf – BSC jubelt – Nebelabsage in Parsberg

In der Bezirksliga Süd verabschiedet sich Tabellenführer SV Wenzenbach mit einem klaren Heimsieg in die Winterpause. Die Brandl-Crew konnte sich beim 4:0 gegen den FC Thalmassing sogar zwei verschossene Elfmeter leisten. Ähnlich souverän erledigte Wenzenbach-Verfolger TSV Kareth seine Hausaufgaben. In Pielenhofen gerieten die Lappersdorfer früh in Rückstand, zogen dann aber die Zügel straff und gewannen noch 6:2. Am Brandlberg gab es ein turbulentes Match, an dessen Ende der heimische BSC Regensburg den VfB Bach mit 4:3 niederrang. Die Partien in Prüfening und Schwarzhofen wurden witterungsbedingt abgesagt. Eine Absage der kuriosen Art gab es auch in Parsberg. Die Gäste aus Schwarzenfeld mussten die weite Heimreise unverrichteter Dinge antreten. Wegen dichten Nebels fiel kurzfristig die Entscheidung, das Spiel nicht anzupfeifen. Die Stimmen.



Matthias Beier (Sportlicher Leiter SV Wenzenbach): „Wir kamen sehr gut in die Partie und entschieden das Spiel mit dem 3:0 relativ schnell für uns. Das war eine ganz klare Nummer für uns. Das einzige, was wir uns vorwerfen müssen, ist die Chancenverwertung: Nach dem vierten Tor haben wir vier Hundertprozentige liegen gelassen und obendrein zwei Elfmeter verschossen. Spieler des Spielers war der gegnerische Torwart. Wir freuen uns über die Tabellenführung in der Winterpause. Unser Ziel, die 51 Punkte der Vorsaison zu verbessern, haben wir mit 48 Punkten schon jetzt fast erreicht.“









Robert Huber (Sportlicher Leiter FC Pielenhofen-Adlersberg): „Ein verdienter Sieg von Kareth. Nur in den ersten 15 Minuten gelang es uns mitzuspielen und gingen in Führung. Bis zur 60. Minute standen wir kompakt und konnten das Match sogar durch einige Konter auch offen gestalten. Dann setzte sich aber die Individuelle Klasse der Spieler des Gegners und der Druck von Kareth durch. Trotzdem haben wir heute wieder vieles gut gemacht und können jetzt nach einem turbulenten Jahr in die Winterpause gehen.“



Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „In der ersten Halbzeit hatten wir ein bisschen Probleme in unserer Struktur, da waren wir zu unsauber und nicht gallig genug. Gott sei Dank haben wir das alles in der zweiten Halbzeit auf den Platz bekommen und dann auch verdient gewonnen. Jetzt bereiten wir uns gut und die nächste Woche vor und schauen, einen erfolgreichen Jahresabschluss hinbekommen.“









Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Wir haben uns heute vorgenommen, Spaß und viel Ballbesitz zu haben. Dies ist uns in der ersten Halbzeit sehr gut gelungen. Wir haben drei Tore geschossen. In der zweiten Hälfte haben wir es durch individuelle Fehler und mangelnde Abstimmung unnötig spannend gemacht, so dass der Gegner auf 4:3 rangekommen ist. Heute haben wir endlich mal genug Tore geschossen, damit es letztlich für den Sieg reicht.“















So gestaltete sich die Situation mit dem eigentlichen Anpfiff an der Parsberger Hatzengrün. – Foto: TV Parsberg





