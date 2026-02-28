Kareth 6:3 nach 2:3 – Auch Ettmannsdorf deutlich – Fortuna unterliegt

Während die „oberen“ Amateurligen den Punktspielauftakt 2026 feiern, befinden sich die Bezirksligisten weiterhin in der Testspiel-Schleife. Am Samstag war unterem der TSV Kareth-Lappersdorf im Einsatz, der gegen den TSV Langquaid einen zwischenzeitlichen 2:3-Rückstand in einen 6:3-Sieg ummünzte. Deutlich gewannen auch die SpVgg Hainsacker oder der SV Hahnbach ihre Spiele. Bayernligist Fortuna Regensburg musste sich im letzten Test dem Bayernliga-Süd-Topteam SV Erlbach mit 1:3 geschlagen geben. Aus der Landesliga Mitte absolvierten der TB 03 Roding und der SV Schwandorf-Ettmannsdorf ihre Generalprobe, nachdem sie ihr jeweiliges Punkt-Heimspiel absagen mussten. Christian Most Schwandorfer stellten mit fünf Buden im ersten Durchgang früh die Weichen, behaupteten sich letztlich klar mit 6:2 gegen den VfB Bach. Die Spielverläufe der überregionalen Freundschaftsspiele vom Samstag im Überblick.
SpVgg Hainsacker – SV Harting 5:1 (3:1) / Tore: 1:0 Hammling (5.), 2:0 Peter (9.), 3:0 Perottoni (11.), 3:1 Edlboeck (44.), 4:1 Peter (49.), 5:1 Hammling (81.)
SpVgg Schirmitz – SV Raigering U19 0:2 (0:0 / Torschützen nicht bekannt
SV Raigering – SV Hahnbach 2:4 (1:2) / Tore: 0:1 Beer (7.), 1:1 Egerer (17.), 1:2 Rjumin (36.), 1:3 Semmler (46.), 1:4 Rothut (75.), 2:4 Ottmann (89.)
SV Erlbach – SV Fortuna Regensburg 3:1 (3:1) / Tore: 1:0 Schlettwagner (17.), 2:0 Hahn (18.), 2:1 Da Silva (43.), 3:1 Thiel (44.)
SC Regensburg – FC Weiden-Ost 0:3 (0:2) / Tore: 0:1 Horn (7.), 0:2 Wittmann (29.), 0:3 N. Forster (73.)
TSV Kareth-Lappersdorf – TSV Langquaid 6:3 (2:3) / 1:0 Huber (4.), 2:0 Bomber (16.), 2:2 Kandsperger (30.), 2:2 und 3:2 Santander Munoz (32., 35.), 3:3 Huber (48.), 4:3 Kreitmeier (51.), 5:3 Huber (53.), 6:3 Meier (89.)
FC Thalmassing – TSV Oberisling 3:0 (2:0) / Tore:Tore: 1:0 Holzer (13.), 2:0 Benslimane (45.), 3:0 Hoch (63.)
BSC Regensburg – ATSV Kelheim 2:2 (1:1) / Tore: 1:0 Schneider (9.), 1:1 Prinzhorn (14.), 2:1 Geiger (57.), 2:2 König (86.)
SV Schwandorf-Ettmannsdorf – VfB Bach 6:2 (5:0) / Tore: 1:0 Grünauer (5.), 2:0 Stowasser (14.), 3:0 Richthammer (35.), 4:0 Dragut (39.), 5:0 Schmidt (45.), 5:1 D‘Errico (62.), 6:1 Schmidt (77.), 6:2 D‘Errico (84.)
FC Wernberg – TB 03 Roding 3:3
17.15 Uhr: TV Parsberg – SG Walhalla Regensburg (in Oberhinkofen)
18.30 Uhr: FC Furth im Wald – FC Untertraubenbach
Abgesagt: SpVgg Bayreuth II – FC Amberg, SV Lengfeld – SpVgg Ramspau