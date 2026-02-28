Kareth 6:3 nach 2:3 – Auch Ettmannsdorf deutlich – Fortuna unterliegt

Jeremy Schmidt (links) erzielte zwei der sechs Ettmannsdorf-Tore gegen den VfB Bach. – Foto: Redaktion Schwandorf

Während die „oberen“ Amateurligen den Punktspielauftakt 2026 feiern, befinden sich die Bezirksligisten weiterhin in der Testspiel-Schleife. Am Samstag war unterem der TSV Kareth-Lappersdorf im Einsatz, der gegen den TSV Langquaid einen zwischenzeitlichen 2:3-Rückstand in einen 6:3-Sieg ummünzte. Deutlich gewannen auch die SpVgg Hainsacker oder der SV Hahnbach ihre Spiele. Bayernligist Fortuna Regensburg musste sich im letzten Test dem Bayernliga-Süd-Topteam SV Erlbach mit 1:3 geschlagen geben. Aus der Landesliga Mitte absolvierten der TB 03 Roding und der SV Schwandorf-Ettmannsdorf ihre Generalprobe, nachdem sie ihr jeweiliges Punkt-Heimspiel absagen mussten. Christian Most Schwandorfer stellten mit fünf Buden im ersten Durchgang früh die Weichen, behaupteten sich letztlich klar mit 6:2 gegen den VfB Bach. Die Spielverläufe der überregionalen Freundschaftsspiele vom Samstag im Überblick.