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Ligavorschau
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Karcher fordert Reaktion, Hardt will überraschen
Teaser VL MITTE: +++ Anspruchsvolle Aufgaben in der Fußball-Verbandsliga: Steinbach II hat mit Ederbergland noch ein Hühnchen zu rupfen, Burg will bei einem Topteam an den guten Restart anknüpfen +++
Dillenburg. In der Fußball-Verbandsliga Mitte warten am Wochenende auf den TSV Steinbach II und den SSC Burg zwei anspruchsvolle Aufgaben. Während die Regionalliga-Reserve bereits am Samstag beim direkten Tabellennachbarn FC Ederbergland gastiert, reist der SSC einen Tag später zum Tabellenzweiten Türkischer SV Wiesbaden.