 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

Karcher fordert Reaktion, Hardt will überraschen

Teaser VL MITTE: +++ Anspruchsvolle Aufgaben in der Fußball-Verbandsliga: Steinbach II hat mit Ederbergland noch ein Hühnchen zu rupfen, Burg will bei einem Topteam an den guten Restart anknüpfen +++

von Redaktion · Heute, 17:29 Uhr · 0 Leser
Burgs Marcel Menger (l.) kehrt in den SSC-Kader zurück. (Archivfoto) © Jonathan Ortmann
Burgs Marcel Menger (l.) kehrt in den SSC-Kader zurück. (Archivfoto) © Jonathan Ortmann

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VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
Türk. SV Wsb
Ederbergland
SSC Juno Burg

Dillenburg. In der Fußball-Verbandsliga Mitte warten am Wochenende auf den TSV Steinbach II und den SSC Burg zwei anspruchsvolle Aufgaben. Während die Regionalliga-Reserve bereits am Samstag beim direkten Tabellennachbarn FC Ederbergland gastiert, reist der SSC einen Tag später zum Tabellenzweiten Türkischer SV Wiesbaden.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.