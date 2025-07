Karawane durch die Wüste: Haching geht "demütig in die Saison"

Einer dieser Mannschaften dürfte bereits der kommende Gegner aus der Oberpfalz sein. „Vilzing hat eine erfahrene Mannschaft, das wird eine schwere Aufgabe gegen einen guten Gegner“, so Bender über den Vorjahresachten, der in der Saison 2023/2024 die Vizemeisterschaft holte. Personell sieht es derzeit bei den Hachingern gut aus. Bis auf den Langzeitverletzten Timon Obermeier (Kreuzbandriss) und dem ebenfalls verletzten Ben Erlmann stehen Bender zum Auftakt alle Spieler zur Verfügung. Eine spannende Personalie dürfte die Torwartposition werden. Das im Vorjahr in der 3. Liga im Tor stehende Talent Konstantin Heide kehrte nach der U19-EM in Rumänien erst vor 10 Tagen wieder zurück in den Trainingsbetrieb und absolvierte nur wenige Minuten in den Testspielen. Neuzugang Erion Avdija stand für den U17-Weltmeister von 2023 zwischen den Pfosten und dürfte deshalb keine schlechten Karten auf einen Einsatz in Vilzing haben. Zumal bei Haching-Talent Heide noch im Raum steht, ob das Eigengewächs noch bis zum Ende der Transferperiode gewinnbringend verkauft werden könnte. Wenngleich Bender sich bei der Kür der Nummer eins nicht in die Karten blicken lassen wollte, ist der Hachinger Cheftrainer über die aktuelle Personallage auf der Torhüterposition alles andere als unglücklich. „Generell bin ich froh, dass ich im Moment einen Torwart mehr im Kader habe“, so Bender. Defensiv-Routinier Stiefler ist zudem für die Abwehrzentrale vorgesehen. „Wir brauchen ihn dort“, so Bender.

Einen personellen Rückschlag mussten die Hachinger indes kurz vor dem Saisonende in den Reihen des Trainerteams verkraften. Der seit Saisonstart noch ohne einen Arbeitsvertrag ausgestatte Co-Trainer Matthias Luginger verabschiedete sich nach zwei Jahren bei der SpVgg in Richtung des österreichischen Bundesligisten FC Blau-Weiß Linz. Der in der Branche als absoluter Sportfachmann bekannte 34-jährige Neuhaderner sucht ab sofort in der Landeshauptstadt von Oberösterreich eine neue Herausforderung.