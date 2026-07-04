Karaduman baut SVP-Reserve mit 25 Spielern komplett neu auf

Viele Jahre Nachwuchstrainer, jetzt Coach des SV Planegg-Krailling: Auf Kaan Karaduman wartet eine spannende Kreisklassen-Saison. – Foto: dagmar rutt

Der neue Trainer der zweiten Mannschaft des SV Planegg-Krailling musste nach dem Abgang von Chefcoach und Spielern den Kader zur neuen Saison rundum erneuern. Viele der 25 Akteure hat der 57-Jährige selbst in der U19 ausgebildet.

Es war keine leichte Aufgabe, die Kaan Karaduman in den vergangenen Wochen zu bewältigen hatte. Zwei Spieltage vor Ende der abgelaufenen Spielzeit 2025/26 war der damalige U19-Trainer des SV Planegg-Krailling nach der kurzfristigen Entlassung von Chefcoach Mohamed Essa zum Coach der zweiten Herrenmannschaft befördert worden. Gemeinsam mit Essa, der inzwischen bei Planeggs Kreisklassen-Konkurrent Münchner Kickers angeheuert hat, verließen jedoch auch Spieler den Verein. Ebenso wie der Sportliche Leiter Martin Woytalla arbeitete Karaduman in der Sommerpause daher mit Hochdruck am Neuaufbau der Reservemannschaft – mit Erfolg: Das Kadergerüst steht bereits. „Wir haben rund 25 Spieler im Kader. Einige davon sind Rückkehrer, einige kommen aus der eigenen U19“, verrät Karaduman.

Viele der Jugendspieler hat er selbst ausgebildet und pflegt daher schon jetzt ein gutes Verhältnis zur Mannschaft. Zuletzt betreute der Übungsleiter drei Jahre lang die U19 des SVP. Generell war Karadumans Erfahrung im Jugendbereich einer der Hauptgründe für Planeggs sportliche Kommandobrücke, den 57-Jährigen zum Trainer des jungen, entwicklungsorientierten Landesliga-Unterbaus zu ernennen. „Ich bin seit fast 20 Jahren in diesem Bereich tätig. Ich habe einfach wahnsinnig viel Freude daran, junge Spieler zu fördern. Deshalb bin ich wahrscheinlich auch so lange im Jugendbereich geblieben“, sagt der Coach.

Im Nachwuchs von Wacker München sammelte er im Jahr 2005 erste Erfahrungen auf der Trainerbank. Später begleitete Karaduman besonders den fußballerischen Weg des jüngeren seiner beiden Söhne intensiv. Ihm folgte er als Übungsleiter zum FC Sportfreunde München, FC Ismaning und eben auch zum SV Planegg-Krailling. Von 2016 bis 2019 trainierte er die U14 und U15 des SVP, ehe er 2023 zurückkehrte und die U19 übernahm. „Ich habe früher schon selbst für den SVP gespielt. Auch wenn meine Heimat woanders liegt, habe ich eine Beziehung zum Ort und Verein“, betont Karaduman.

Aufgewachsen ist der selbstständige Einzel-Taxiunternehmer im Münchner Stadtteil Obergiesing, wo er noch heute mit seiner Frau lebt. „Ich kann von meiner Wohnung aus ins Grünwalder Stadion schauen“, sagt er. Daher kam schon früh seine Affinität zum Fußball und zum TSV 1860. Gemeinsam mit einem Freund meldete sich der junge Kaan Karaduman sogar selbst zum Probetraining bei den Löwen an – jedoch kam das Berufsleben dazwischen. „Ich musste mich damals für meine Lehre zum Einzelhandelskaufmann entscheiden“, bedauert er.

Vielleicht hätte aus dem Vollblut-Giesinger mit türkischen Wurzeln sonst ein Bundesliga-Aufstiegsheld unter dem legendären Trainer Werner Lorant werden können. „Die Zeit hätte gepasst. Ich war aber wahrscheinlich nicht gut genug“, meint Karaduman mit einem Augenzwinkern. Immerhin zum langjährigen Bezirksliga-Spieler reichte es, ehe er nach dem Karriereende in die Trainerschiene wechselte.

Eine Parallele zur aktuellen Lage seines Herzensvereins fand der 57-Jährige im Sommer auch bei der SVP-Reserve vor: Der auseinandergefallene Kader musste rundum erneuert werden. „Die Neuzugänge fühlen sich hier wohl. Jetzt gilt es, die positive Stimmung zu wahren“, erklärt der Coach. „Die Jungs sind wissbegierig und lernwillig. Es geht aber nur als Team. Diese alten Werte will ich vermitteln.“ In Sachen Trainingsmethodik arbeitet Karaduman jedoch keinesfalls veraltet, man müsse sich immer an die Gegebenheiten anpassen: „Mal schauen, wie viel man aus der Mannschaft rauskitzeln kann.“ In jedem Fall wartet unter neuer Leitung eine spannende Kreisklassen-Saison auf den SVP II.