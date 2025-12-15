Karadiken wird Schönteich-Nachfolger in Dassendorf

Die TuS Dassendorf stellt ihre sportliche Führung neu auf. Ab dem 1. Januar 2025 übernimmt Hakan Karadiken die Rolle des Sportchefs am Wendelweg und verantwortet damit als Nachfolger von Jan Schönteich künftig die sportliche Ausrichtung des Oberligisten.

Karadiken bringt umfangreiche Erfahrung aus seinen bisherigen Stationen beim ETSV Hamburg und bei Phönix Lübeck mit. Zudem ist er im Umfeld der TuS seit Längerem fest verankert: Der neue Sportchef lebt in Dassendorf, direkt am Sportplatz, und unterstützt den Verein bereits seit Jahren als Sponsor mit seinem Unternehmen. Der Schritt an die sportliche Spitze ist damit folgerichtig.