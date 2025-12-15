Karadiken wird Schönteich-Nachfolger in Dassendorf

Die TuS Dassendorf stellt ihre sportliche Führung neu auf. Ab dem 1. Januar 2025 übernimmt Hakan Karadiken die Rolle des Sportchefs am Wendelweg und verantwortet damit als Nachfolger von Jan Schönteich künftig die sportliche Ausrichtung des Oberligisten.
Karadiken bringt umfangreiche Erfahrung aus seinen bisherigen Stationen beim ETSV Hamburg und bei Phönix Lübeck mit. Zudem ist er im Umfeld der TuS seit Längerem fest verankert: Der neue Sportchef lebt in Dassendorf, direkt am Sportplatz, und unterstützt den Verein bereits seit Jahren als Sponsor mit seinem Unternehmen. Der Schritt an die sportliche Spitze ist damit folgerichtig.
„Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die Aufgabe als Sportchef der TuS Dassendorf ab dem 1. Januar“, erklärt Karadiken. „Der Verein steht für Kontinuität, klare Werte und ehrliche Arbeit – genau dafür möchte ich Verantwortung übernehmen.“ Sein Ansatz ist dabei klar definiert: „Unser Fokus liegt darauf, sportliche Stabilität mit gezielter Weiterentwicklung zu verbinden. Wir wollen strukturiert arbeiten, den Kader sinnvoll weiterentwickeln und dabei die Identität des Vereins bewahren.“
Besonderen Wert legt Karadiken auf die Zusammenarbeit innerhalb des Klubs. „Wichtig ist mir eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Mannschaft, Trainerteam und Vereinsführung. Schritt für Schritt wollen wir gemeinsam erfolgreich sein“, so der neue Sportchef.