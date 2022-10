Karadeniz und Meso-Nassau: Unterschiedliche Punktzahl, gleiche Ziele KOL-Absteiger wollen sich nach dem Umbruch stabilisieren +++ SC auf gutem Weg +++ SKG steht unten drin

Wiesbaden. Sang- und klanglos sind der SC Meso-Nassau und die SKG Karadeniz in der Vorsaison aus der Kreisoberliga abgestiegen. Seitdem haben beide Vereine einen Umbruch hinter sich - und bislang unterschiedlichen Erfolg erzielt. Meso-Nassau ist gut in die neue Runde gestartet und steht auf Tabellenplatz sechs, Karadeniz hingegen findet sich im Tabellenkeller wieder. Wir hatten die Möglichkeit mit Verantwortlichen auf beiden Seiten zu sprechen und sie nach ihrem Fazit zum Saisonstart zu fragen.

"Wir stehen genau da wo wir hin wollen"

Cano Ay, sportlicher Leiter des SC Meso-Nassau, schaut gelassen auf die ersten zwölf Spiele der Saison zurück. Eine Bilanz mit sechs Siegen zwei Unentschieden und vier Niederlagen kann sich in dieser ausgeglichenen A-Liga auch sehen lassen. "Im Endeffekt sind wir da, wo wir hinwollen. Es war uns eigentlich schon klar, dass es für den Aufstieg nicht reicht", sagt der sportliche Leiter. Langfristig wolle Meso natürlich wieder zurück in die Kreisoberliga jedoch wolle sich das Team in der KLA nach dem Abstieg erst einmal festigen und strebe "einen Platz im oberen Mittelfeld an". Dort findet sich der SC mit 20 Punkten auch im Moment wieder. "Natürlich gibt es noch Verbesserungsbedarf, aber daran arbeiten wir, um vielleicht noch mehr rauszuholen Wir hatten das Glück, in der Pause viele neue Spieler dazu zugewinnen, darunter auch Freunde von Spielern. Das stärkt natürlich das Team-Konstrukt und das sieht man dann natürlich auch im Endergebnis", sagt Ay.

Persönliche Entwicklung stärkt das Team

Als weiteren Grund für den guten Rundenstart hebt der sportliche Leiter die Entwicklung einiger Spieler hervor: "Es freut mich, dass einige Spieler Initiative übernommen haben, um Verantwortung zu übernehmen." Vor allem Kapitän Arud Yacoub und sein Bruder Gabriel seien große Faktoren in der Mannschaft die den Zusammenhalt im Team stärken, erzählt Ay. Für die restliche Saison erhofft er sich noch mehr Durchschlagskraft in der Offensive, die bisher noch ein paar Anlaufschwierigkeiten hat. Bisher hat Meso seine Spiele meist knapp gewonnen. Weitere Buden erhofft sich Ay auch vom noch aus der Vorsaison gesperrten Stürmer Azad Yasar, der jetzt aber wieder mit dabei ist. Am vergangen Sonntag stand die Partie gegen den noch ungeschlagen Spitzenreiter FSV Wiesbaden an, die mit 1:2 verloren ging. Jedoch ein knappes Spiel, in dem die gute Tendenz von Meso zu erkennen war.