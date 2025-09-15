Karadeniz mit Auswärtssieg beim Absteiger, Offensivspektakel in Alsenz

Augen zu und durch: Dennis Weber (in rot, Mitte) von der SG Alsenztal gelang am Wochenende ein Hattrick beim 6:2-Sieg gegen Pfaffen-Schwabenheim II. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Bad Kreuznach. In der A-Klasse Bad Kreuznach gab es am Wochenende erneut viele Tore und teils klare Ergebnisse. Bereits am Freitagabend legte der TuS Hackenheim II einen furiosen Auftritt hin und setzte sich mit 8:3 gegen die SG Eintracht 02 Bad Kreuznach II durch. Auch der SV Medard feierte einen deutlichen Heimsieg, beim 6:1 über den FC Bavaria Ebernburg ließ die junge SV-Mannschaft nichts anbrennen. Am Sonntag sorgte die SG Meisenheim/Desloch-Lauschied II mit einem 6:2-Erfolg bei der SG Hüffelsheim II für ein Ausrufezeichen. Noch deutlicher machte es die SG Soonwald, die den TSV Hargesheim gleich mit 8:0 abfertigte. Auch der VfL Simmertal zeigte sich torhungrig und gewann sein Heimspiel gegen die SG Gräfenbachtal ungefährdet mit 4:0. Ein torreiches Duell lieferten sich auch der TuS Waldböckelheim und Karadeniz Bad Kreuznach – die Gäste hatten dabei mit 5:3 das bessere Ende für sich. Ebenfalls erfolgreich war die SG Alsenztal, die den TuS Pfaffen-Schwabenheim II mit 6:2 bezwang. Spannend bis zum Schluss ging es dagegen in Bad Sobernheim zu, wo sich der heimische FC und die SG Nordpfalz mit einem leistungsgerechten 3:3-Unentschieden trennten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Karadeniz Bad Kreuznach setzte sich in Waldböckelheim nach einer turbulenten Partie mit 5:3 durch. Der Matchplan der Gäste, kompakt zu stehen und auf Umschaltmomente zu lauern, ging dabei voll auf. Schon nach sechs Minuten traf Benhur Bayir im Nachschuss eines Elfmeters, nur drei Minuten später erhöhte Mehmet Can Karaer. Der Offensivmann schraubte das Ergebnis mit zwei weiteren Treffer (28., 34.) in die Höhe - 4:0 führte der Gast zur Halbzeit. Davor verhinderte Keeper Marjan Madjaroski mit zwei Glanztaten Gegentore. Nach der Pause kam der TuS durch Marcel Gattung auf die Anzeigetafel (61.), ehe erneut Benhur Bayir mit einem wuchtigen Freistoß aus 25 Metern den alten Abstand herstellte. Eine Schubserei brachte beiden Teams einen Platzverweis ein: Leon Weber (Waldböckelheim) und Florentin-Mihai Tanase (Karadeniz) sahen die Rote Karte (72.). In der Schlussphase verkürzten Daniel-Marian Tanasie und Jan Scheib noch einmal, doch der Auswärtssieg geriet nicht mehr in ernste Gefahr.

„Wir haben das Spiel 60, 70 Minuten klar kontrolliert und es am Ende unnötig ein wenig spannend gemacht. Insgesamt war es trotzdem ein völlig verdienter Sieg für uns“, bilanzierte Karadeniz-Trainer Bahri Bayir, der nun schon auf das Duell mit Hackenheim II blickt: „Diese Partie wollen wir unbedingt gewinnen, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren." Der Spielfilm: 0:1 Bayir (6. Foulelfmeter), 0:2 Karaer (9.), 0:3 Karaer (28.), 0:4 Karaer (34.), 1:4 Gattung (61.), 1:5 Bayir (64.), 2:5 Tanasie (80.), 3:5 Scheib (88.)