Karadeniz' Mega-Serie reißt in Medard, Hargesheim gewinnt Derby klar

Bad Kreuznach. Durch den dritten Nichtantritt der SG Eintracht Bad Kreuznach II steht der erste Absteiger der Saison fest, alle Partien der Mannschaft werden annulliert. Diese Entscheidung sorgt für neue Spannung im Meisterrennen, denn vor allem der VfL Simmertal profitiert erheblich von den gestrichenen Ergebnissen, während Vereine wie die SG Meisenheim II oder die SG Alsenztal in die Röhre schauen oder zu Verfolgern werden. Außerdem liegt der TSV Hargesheim nun fünf Punkte vor der SG Gräfenbachtal, obwohl er vor diesem Spieltag noch einen Zähler hinter dem Konkurrenten stand.
Auf dem Platz setzte sich der FC Bad Sobernheim mit 3:0 gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim II durch. Auch die SG Alsenztal (in Ebernburg) sowie die SG Hüffelsheim II gegen den TuS Waldböckelheim gewannen ihre Spiele souverän mit 3:0.
Die SG Soonwald ist wieder voll auf Kurs, nachdem sie am vergangenen Sonntag erstmals Federn ließen, folgten im Topspiel unter der Woche gegen Alsenztal (5:1) und am Wochenende beim 6:1-Heimsieg gegen den TuS Hackenheim II zwei Ausrufezeichen. Der SV Medard feierte einen 5:2-Erfolg gegen Karadeniz Bad Kreuznach und beendete die Serie von zehn ungeschlagenen Spielen in Folge der Gäste, die in den vergangenen vier Partien 34:2-Tore zu ihren Gunsten erzielten.
Während der VfL Simmertal mit einem 4:2-Auswärtssieg bei der SG Nordpfalz drei wichtige Punkte vor dem Top-Duell gegen Soonwald sammelte, setzte sich der TSV Hargesheim mit einem deutlichen 6:0-Heimerfolg im Derby gegen die SG Gräfenbachtal durch.
Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Gastgeber die Weichen eindeutig auf Sieg. „Wir waren am Anfang das deutliche bessere Team und haben den Grundstein zum Erfolg in Durchgang eins gelegt“, erklärte Medards sportlicher Leiter Thomas Müller.
SV-Spieler Tarek Ouertatani traf zunächst zur Führung per Strafstoß (23., Foulelfmeter), Friedrich Münch (28.) und Marlon Hiebel (36.) legten schnell nach. Kurz nach dem 3:0 musste Karadeniz in Unterzahl weiterspielen: Nach einem rüden Foul von hinten gab es folgerichtig Rot für Marius Valcuan (37.). Noch vor der Pause machte Münch mit seinem zweiten Treffer (45.) alles klar – 4:0. „Wir sind immer wieder durch hohes Anlaufen und die Schnelligkeit unserer jungen Spieler zum Erfolg gekommen“, lobte Müller.
Nach dem Seitenwechsel verlor die Partie an Tempo. „Da ist das Spiel etwas vor sich hingeplätschert, es war ausgeglichener“, sagte Müller. Dennoch machten es die Gäste durch einen Doppelschlag in der Schlussphase kurz spannend: Steffen Sames (81.) und Mehmet Karaer (82.) verkürzten prompt auf 4:2, wobei sich die Medarder beim zweiten Gegentreffer den Eckball so gut wie ins eigene Netz legten. Der Schlusspunkt gehörte dann aber wieder den Hausherren: Ouertatani verwandelte erneut vom Punkt zum 5:2, sein zuvor gefoulter Mitpieler quittierte wegen seines ausgelassenen Torjubels noch eine Gelbe Karte plus Zeitstrafe.
Der Spielfilm: 1:0 Ouertatani (23. Foulelfmeter), 2:0 Münch (28.), 3:0 Hiebel (36.), 4:0 Münch (45.), 4:1 Sames (81.), 4:2 Karaer (82.), 5:2 Ouertatani (88. Foulelfmeter)
Besonderes Vorkommnis: Rot für Valcuan (37./Karadeniz Bad Kreuznach/Grobes Foulspiel)
Mit einer starken und geschlossenen Mannschaftsleistung hat die SG Hüffelsheim II ihr Heimspiel gegen die SG Waldböckelheim verdient mit 3:0 gewonnen. „Es war eine engagierte Leistung von der ersten bis zur letzten Minute“, freute sich SG-Trainer Marco Dörner. Waldböckelheim setzte vor allem auf lange Bälle, doch die kompakte Defensive der Gastgeber stand stets sicher - Dörner: „Unsere Abwehr war heute der Erfolgsgarant.“
Früh belohnte sich Hüffelsheim für die couragierte Spielweise: Falko Führer traf mit einem Traumtor aus 20 Metern in den Winkel (12.). Kurz vor der Pause legte Führer nach – und wie: per Fallrückzieher gelang ihm auch das 2:0 (36.). In der Entstehung stand Vorbereiter Friedrich Keimer womöglich im Abseits, doch der Treffer zählte.
Auch im zweiten Durchgang blieben die Hausherren gefährlich. Gleich zweimal scheiterte Goalgetter Nikolai Staub an der Latte. Zehn Minuten vor Schluss setzte er dann den Deckel drauf: Nach Doppelpass mit Max Mathern stellte er den 3:0-Endstand her. „Wichtig war heute, dass wir die Null gehalten haben und nach vorne immer wieder zum Abschluss kamen“, sagte Dörner zufrieden.
Der Spielfilm: 1:0 Führer (12.), 2:0 Führer (36.), 3:0 Staub (80.)
„Das war ein absolut verdienter Sieg, der in der Höhe sogar noch zu knapp ausgefallen ist“, sagte TSV-Spielertrainer Robin Schmidt. „Der gegnerische Torwart hat mehrfach richtig stark gehalten und wir haben im letzten Drittel einige Chancen noch zu unsauber ausgespielt.“ Niklas Paulus eröffnete den Torreigen per Foulelfmeter (12.) und legte nach einem Ballgewinn im letzten Drittel über Außen nach (29., Vorlage Moritz Bott). Nur zwei Minuten später erhöhte Tom Edinger aus der Distanz auf 3:0 (31.).
Nach der Pause ging der TSV weiter konsequent zu Werke: Wieder war es Edinger, der Paulus zum 4:0 bediente (47.), ehe dieser ebenfalls nach Flanke von Bott zum 5:0 (52.) traf. Den Schlusspunkt setzte abermals Edinger, diesmal nach Vorarbeit von Silas Ofridopoulos (74.).„Wir hatten sehr viel Ballbesitz, waren dann aber auch sehr giftig gegen den Ball und haben ein tolles Spiel gemacht“, erklärte Schmidt.
Angesichts des kommenden spielfreien Wochenendes durch die Zwangsabmeldung von Eintracht Bad Kreuznach II war der Sieg umso bedeutender: „Wir wollten das Derby unbedingt gewinnen und so den Anschluss ans Mittelfeld herstellen – das war das Ziel, und dort sehe ich uns auch auf die Saison betrachtet.“ Außerdem hob Schmidt hervor: „Für ein Derby war es ein sehr faires Spiel.“
Der Spielfilm: 1:0 Paulus (12. Foulelfmeter), 2:0 Paulus (29.), 3:0 Edinger (31.), 4:0 Paulus (47.), 5:0 Paulus (52.), 6:0 Edinger (74.)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 0:1 Yildiz (18.), 1:1 Schmelzeisen (35.), 2:1 Rieder (43.), 3:1 Kellerer (54. Foulelfmeter), 4:1 Reckert (64.), 5:1 Kellerer (80.)
Tore: 0:1 Gilles (30.), 1:1 Reckert (36.), 2:1 Reckert (39.), 3:1 Schmelzeisen (68.), 4:1 Hoch (75.), 5:1 Kellerer (79.), 6:1 Hoch (88.)
Tore: 1:0 Maxeiner (22.), 2:0 Giloy (39.), 3:0 Aoudal (48.)
Tore: 0:1 Weingärtner (18.), 0:2 Yildiz (52.), 0:3 Weingärtner (77.)
Tore: 1:0 Filippov (37.), 1:1 Bilandzija (44.), 1:2 Klostermann (68.), 1:3 Hein (69.), 1:4 Müller (73.), 2:4 Frick (81.)