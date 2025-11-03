Platzwechsel: Durch den 3:0-Heimsieg gegen den TuS Waldböckelheim (in schwarz) zog die Hüffelsheimer Zweite (rote Trikots) an ihrem Gegner in der Tabelle vorbei. – Foto: Belana Hall

Karadeniz' Mega-Serie reißt in Medard, Hargesheim gewinnt Derby klar Rückblick auf den 14.Spieltag in der A-Klasse Bad Kreuznach +++ Lichter aus bei der Eintracht II, mit erheblichen Folgen für die Liga +++ Karadeniz zuvor zehn Spiele unbesiegt +++ Soonwald wieder richtig in der Spur

Bad Kreuznach. Durch den dritten Nichtantritt der SG Eintracht Bad Kreuznach II steht der erste Absteiger der Saison fest, alle Partien der Mannschaft werden annulliert. Diese Entscheidung sorgt für neue Spannung im Meisterrennen, denn vor allem der VfL Simmertal profitiert erheblich von den gestrichenen Ergebnissen, während Vereine wie die SG Meisenheim II oder die SG Alsenztal in die Röhre schauen oder zu Verfolgern werden. Außerdem liegt der TSV Hargesheim nun fünf Punkte vor der SG Gräfenbachtal, obwohl er vor diesem Spieltag noch einen Zähler hinter dem Konkurrenten stand. Auf dem Platz setzte sich der FC Bad Sobernheim mit 3:0 gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim II durch. Auch die SG Alsenztal (in Ebernburg) sowie die SG Hüffelsheim II gegen den TuS Waldböckelheim gewannen ihre Spiele souverän mit 3:0. Die SG Soonwald ist wieder voll auf Kurs, nachdem sie am vergangenen Sonntag erstmals Federn ließen, folgten im Topspiel unter der Woche gegen Alsenztal (5:1) und am Wochenende beim 6:1-Heimsieg gegen den TuS Hackenheim II zwei Ausrufezeichen. Der SV Medard feierte einen 5:2-Erfolg gegen Karadeniz Bad Kreuznach und beendete die Serie von zehn ungeschlagenen Spielen in Folge der Gäste, die in den vergangenen vier Partien 34:2-Tore zu ihren Gunsten erzielten. Während der VfL Simmertal mit einem 4:2-Auswärtssieg bei der SG Nordpfalz drei wichtige Punkte vor dem Top-Duell gegen Soonwald sammelte, setzte sich der TSV Hargesheim mit einem deutlichen 6:0-Heimerfolg im Derby gegen die SG Gräfenbachtal durch.

Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Gastgeber die Weichen eindeutig auf Sieg. „Wir waren am Anfang das deutliche bessere Team und haben den Grundstein zum Erfolg in Durchgang eins gelegt“, erklärte Medards sportlicher Leiter Thomas Müller. SV-Spieler Tarek Ouertatani traf zunächst zur Führung per Strafstoß (23., Foulelfmeter), Friedrich Münch (28.) und Marlon Hiebel (36.) legten schnell nach. Kurz nach dem 3:0 musste Karadeniz in Unterzahl weiterspielen: Nach einem rüden Foul von hinten gab es folgerichtig Rot für Marius Valcuan (37.). Noch vor der Pause machte Münch mit seinem zweiten Treffer (45.) alles klar – 4:0. „Wir sind immer wieder durch hohes Anlaufen und die Schnelligkeit unserer jungen Spieler zum Erfolg gekommen“, lobte Müller.

Nach dem Seitenwechsel verlor die Partie an Tempo. „Da ist das Spiel etwas vor sich hingeplätschert, es war ausgeglichener“, sagte Müller. Dennoch machten es die Gäste durch einen Doppelschlag in der Schlussphase kurz spannend: Steffen Sames (81.) und Mehmet Karaer (82.) verkürzten prompt auf 4:2, wobei sich die Medarder beim zweiten Gegentreffer den Eckball so gut wie ins eigene Netz legten. Der Schlusspunkt gehörte dann aber wieder den Hausherren: Ouertatani verwandelte erneut vom Punkt zum 5:2, sein zuvor gefoulter Mitpieler quittierte wegen seines ausgelassenen Torjubels noch eine Gelbe Karte plus Zeitstrafe. Der Spielfilm: 1:0 Ouertatani (23. Foulelfmeter), 2:0 Münch (28.), 3:0 Hiebel (36.), 4:0 Münch (45.), 4:1 Sames (81.), 4:2 Karaer (82.), 5:2 Ouertatani (88. Foulelfmeter)

Besonderes Vorkommnis: Rot für Valcuan (37./Karadeniz Bad Kreuznach/Grobes Foulspiel)